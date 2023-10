Per la Casertana e’ notte fonda. Un altra serata amara contro L’Avellino

Una giornata da dimenticare per la Casertana, la squadra di mister Congelosi perde la seconda gara di fila in casa creando praticamente zero occasioni pericolose. Alla fine della sfida solo fischi per i falchetti che escono sconfitti nel derby. Per L’Avellino decisive le reti di Sgarbi e Marconi.

Una Casertana ,quella vista in campo stasera, priva di idee e soprattuto che ha evidenziato la poca concretezza in attacco dove sembra essere priva di un attaccante capace di incidere .

Non ci sono da fare drammi ma comunque bisogna reagire , la lega pro è’ una categoria difficile e guai a cadere troppo nei bassofondi della classifica . È’ ora di rimboccarci le maniche e mettere insieme il prima possibile i punti per una salvezza tranquilla . Obbiettivo quest’ ultimo che , nonostante tutto, sembra essere ampiamente alla portata della squadra.