Per scansare un cane randagio fanno un incidente a Piedimonte Matese

PIEDIMONTE MATESE – Fissata, per il 24 luglio 2020, l’udienza per A.C. e C.C. (due donne) che, nel settembre 2018, sono state coinvolte, in un comune di Piedimonte Matese, in un sinistro per a causa di un cane randagio. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, le due donne mentre erano alla giuda nei pressi di via Catturiscio, si sono schiantate per evitare un cane randagio che percorreva la strada. Le vittime hanno deciso di citare il Comune dinanzi al giudice di pace per un danno pari a circa 5.000€