Perdite d’acqua nel centro storico. Le foto segnalazioni

La rete idrica di Maddaloni, ormai si sa, ne parliamo da tempo è tutta da rifare. E l’ente sta provvedendo ad un primo rifacimento in alcuni tratti individuati in base a specifiche esigenze Parliamo di via Serao e via Sant’Eustachio, al momento interessate dai lavori che stanno procedendo.

Intanto nel centro storico, sotto gli antichi basolati, continuano a verificarsi perdite. Da via Pignatari angolo via Santa Barbara i lettori ci segnalano una perdita che persiste da almeno 15 giorni.

In un altro quartiere storico, appena due giorni fa, avevamo noi stessi scritto di una perdita riparata dinanzi alla chiesa di Santa Margherita, ma della pavimentazione che da un mese non veniva ripristinata.

Leggi anche:

Ebbene, il giorno seguente i residenti ci avvertono che il basolato era stato di nuovo sistemato, ma si era ripresentata la perdita.

Un lavoro fatto male? Una nuova perdita emersa? Questo non compete a noi.