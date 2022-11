Phlegraea SocialBookBar, il primo workshop dedicato alla cultura hip hop.

Nell’ambito delle iniziative per Procida Capitale della Cultura 2022 nei giorni mercoledì 16, giovedì 17 e venerdi 18 Novembre (dalle ore 15 alle ore 18) si svolgerà a Pozzuoli, presso il Phlegraea SocialBookBar (Piazza della Repubblica, 114-116), il primo workshop dedicato alla cultura hip hop. Si analizzeranno e si metteranno in pratica le declinazioni del movimento artistico e culturale nato negli anni settanta nel quartiere newyorkese del Bronx.

Il workshop della durata di tre giorni è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti: Per iscriversi basta andare a questo link https://forms.gle/gA2fLvMAe4sHrrYo6

Le attività avranno la durata di tre ore al giorno e nella giornata conclusiva alle tre ore laboratoriali seguirà l’allestimento e la messa in scena dell’evento finale.

I protagonisti dei “Rap Commuity Experience” sono i rapper Oyoshe e Lucariello, decani della scena napoletana e nazionale, e il sociologo Lorenzo Lodato che esaminerà il fenomeno culturale da un punto di vista sociale.

Il 18 Novembre alle ore 19:00, successivamente al workshop, ci sarà un mini-live di Oyoshe e l’esibizione di una selezione dei partecipanti.

“Rap Community Experience” intende sviluppare la potenza propulsiva dei nuovi linguaggi urbani come collante della costruzione di comunità, in particolar modo nelle fasce adolescenziali e giovanili del territorio. Il linguaggio della musica rappresenta una forma di libera espressione e comunicazione che funge da collante di base per la creazione di comunità.

La forza diretta della Cultura Hip Hop rappresenta un codice che “Include, Insegna, Impara, Ispira, Inventa e Innova”. Il progetto “Rap Community Experience” si pone l’obiettivo di portare all’interno di spazi “istituzionali” generalmente dedicati a linguaggi e forme di comunicazione mainstream, un modo d’esprimersi innovativo e diretto a cui i ragazzi di solito approcciano all’esterno dell’istituzione scolastica.