PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA:Il cinema arriva sui banchi del  Liceo Don Gnocchi di Maddaloni

Il cinema arriva sui banchi del Liceo Don Gnocchi di Maddaloni che ha aderito al bando PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA a .s. 2022/2023 – “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Progetto “Cinema Scuola LAB –“Oltre l’incanto del villaggio, un’identità perduta”.

“Ringraziamo il Ministero dell’Istruzione e del Merito e quello della Cultura – spiega la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Annamaria Lettieri– per la straordinaria occasione che ha offerto con questo bando di allargare gli orizzonti del nostro Liceo che oggi possono aprirsi verso linguaggi e obiettivi che valorizzino le competenze trasversali degli studenti, contribuendo alla loro formazione di cittadini attivi e partecipi“ .

L’idea – spiega la Prof.ssa Alessandra Gagliardi che si è occupata della progettazione -“è quella di far sperimentare ai liceali una produzione audiovisiva completa attraverso la sua realizzazione teorica e pratica, seguendo tutte le fasi di una reale produzione professionale, acquisendo competenze e conoscenze che vengono normalmente vissute spesso solo passivamente, seduti davanti allo schermo. Questa progetto prevede infatti la realizzazione di un laboratorio creativo sull’audiovisivo con la partecipazione di un gruppo importante di studenti sulla base dei propri interessi ed attitudini, coinvolgendo al contempo tutta la comunità scolastica, e finalizzando il lavoro alla realizzazione di un cortometraggio”.

La Prof.ssa Teresa Rossi e l’attrice Fenicia Rocco dichiarano –“scrivere la sceneggiatura cioè un testo strutturato in titolo di scena, descrizione e dialoghi partendo dalle esperienze personali degli alunni è stato davvero molto entusiasmante per tutti noi e stimolante soprattutto per i nostri alunni. Gli elementi di forza del laboratorio di scrittura, sono stati l’impegno e la partecipazione attiva degli studenti. Lo scopo principale è stato appunto quello di far esplorare ai discenti soprattutto la comunicazione scritta, nelle forme più diverse, come via per dare voce alle proprie emozioni e alle proprie passioni. Tanti i docenti che hanno contribuito alla realizzazione del cortometraggio come la Prof.ssa Rita Rosiello, che si è occupata della storia del cinema, la -Prof.ssa Concetta Di Cerbo e il Prof.re Di Silvestro Raffaele, che hanno adottato percorsi di apprendimento individualizzati , il Prof.re Angelo Scarduzio a cui è stata affidata la Direzione Artistica e il Prof.re Antonio Capuano che ha guidato gli alunni nella fase di montaggio. La D.S. ringrazia l’associazione Generazione Libera, in particolar modo la Prof,ssa Claudia Buono, Laudato Gianpiero che, grazie al laboratorio di recitazione , hanno proposto di far sperimentare agli alunni gli strumenti dell’arte teatrale (training fisico-sensoriale, azione teatrale, narrazione orale), per sviluppare una maggiore capacità di ascolto di sé e degli altri, un affinamento del gioco di squadra ed una crescita delle proprie potenzialità espressive e il giovane regista casertano Francesco Eramo che ha magistralmente coordinato il cortometraggio. Estremamente soddisfatta la Dirigente dichiara -“ Il linguaggio cinematografico, la storia del cinema, la produzione di cortometraggio entrano a pieno titolo nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Il cinema e l’audiovisivo sono fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale, e possono contribuire alla crescita civile e culturale dei nostri discenti.”