Pizza Napoletana per vincere la crisi da COVID-19. Restate a casa e vi mostreremo come preparare le pizze tradizionali partenopee

NAPOLI – Siccome senza la PIZZA NAPOLETANA NOI non sappiamo stare…vogliamo trasmettervi la nostra passione e i l’invito a RESTARE A CASA, cosi che da sabato 14 marzo 2020 e per tutta la settimana, visto che la stragrande maggioranza delle persone devono restare casa, vi terremo compagnia mostrandovi, attraverso il video web, grazie alla passione, coraggio e la maestria, del maestro Pizzaiuolo, Pietro Fontana, dell’omonima Pizzeria/Ristorante di Somma Vesuviana, come preparare la Pizza Partenopea, con nuove e semplici metodiche di preparazione e la scelta sapiente dei prodotti del territorio.

Passione, valorizzazione della pizza napoletana e dei prodotti del territorio, unitamente al coraggio di fare impresa artigianale e familiare. Non mancate perché la pizza attraverso la manualità, il profumo e la vita, è un antidepressivo naturale sintesi della Dieta Mediterranea. Diretta sulla pagina di Facebook a nome di Fontana Pietro.

Faremo tutti insieme l’impasto diretto per pizza napoletana fatto in casa, collegandoci ai seguenti orari:

1 giorno sabato 14 marzo 2020 ore 13:00 conosceremo tutti gli ingredienti per poi fare l’impasto

2 giorno ore 13:00 impareremo a fare lo staglio in modalità più accurata

3 giorno ore 13:00 faremo la stesura, farcitura e cottura

4 giorno ore 13:00 prepareremo un impasto indiretto, simile al lievito madre

Poi proseguiremo insieme passo passo…!

Coniugare la passione enogastronomica attraverso la valorizzazione della pizza napoletana e dei prodotti del territorio, unitamente alla passione e al coraggio di fare impresa artigianale e familiare, sono un volano socio economico e culturale per il rilancio identitario del nostro territorio, una risposta concreta al panico da virus e agli attacchi mediatici alle nostre produzioni.

Con queste motivazioni abbiamo voluto condividere la nuova iniziativa di Pietro FONTANA. Così il Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo mns, già Delegato al settore Agricoltura della Provincia di Napoli, già per diversi anni Presidente del Comitato per la Promozione Valorizzazione e Tutela della Pizza Napoletana, Rosario LOPA, e l’esponente di Confesercenti Donna e Presidente di Officina delle Idee, Rosa Praticò.