Plastic Free in azione con gli studenti di Maddalonj

Maddaloni – Torna sulle strade Plastic Free a Maddaloni e in particolare in una strada molto cara ai maddalonesi, via delle Vigne, la strada che conduce al cimitero cittadino.

Questa strada, percorribile a piedi, seppur periferica, è meta di tanti podisti e camminatori, ma anche di tanto zozzoni purtroppo. E così è stata scelta da Plastic Free per questa iniziativa con gli studenti di Maddaloni. Hanno partecipato gli studenti del vicino al liceo Don Gnocchi e del Convitto nazionale Giordano Bruno di Maddaloni.

L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Comune di Maddaloni, che è stato il primo Comune italiano classica free. Le Guardie ambientali hanno collaborato garantendo la sicurezza dell’intervento; presente anche l’assessore all’ambiente Claudio Marone.