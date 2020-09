Plastic Free ripulirà il monte del santuario di San Michele

L’associazione Plastic Free attivissima in tutta la Campania con il nobile scopo di ripulire la nostra regione dalla plastica che tanti cittadini disattenti lasciano in giro ha lavorato sodo tutta l’estate soprattutto sul litorale domizio.

Plastic Free nasce principalmente con lo scopo di sensibilizzare le persone sulla pericolosità della plastica Per l’autunno ha organizzato una serie di passeggiate ecologiche, accessibili a tutti. Chiunque potrà contribuire, dedicando un po’ del proprio tempo, a ripulire luoghi e città. A Maddaloni l’appuntamento è per sabato 27 settembre alle 9.30. Si partirà dal Santuario di San Michele e si scenderà fino in città raccogliendo tutta la plastica che si troverà per strada. Per tutti i dettagli contattare il riferimento nella locandina.