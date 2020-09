Plastic Free torna sul colle del santuario di san Michele. Tre i comuni coinvolti nella raccolta

Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con oltre 100 referenti in Italia. Le azioni di sensibilizzazione sono messe in pratica sui territori con vari percorsi progettuali dedicati: il progetto raccolta, progetto scuola, progetto tartarughe e progetto Comuni.

Domenica 4 ottobre i volontari di Plastic Free della regione Campania tornano sulla collina del santuario seguendo un percorso che arriverà fino ai Ponti della Valle, ripulendo dalla plastica tutto il percorso. Tre comuni interessati: Maddaloni, Caserta e Valle di Maddaloni. Una passeggiata ecologica, immersi nel verde e nelle bellezze del nostro patrimonio, che sono però circondati da tanta plastica e rifiuti che deturpano la nostra ricchezza.

Tanti i volontari che hanno già partecipato alla raccolta della scorsa settimana e che sono già pronti con le loro t-shirt blu con la tartaruga stampata sul petto a dare ancora una volta il loro contributo.

Tanti altri se ne possono aggiungere, per far crescere Plastic Free a Maddaloni e in Campania. per aderire e partecipare basta contattare Salvatore Campolattano, referente per Maddaloni, al numero che trovate nella locandina sottostante. Il percorso è la raccolta sono accessibili a tutti e non presentano particolari difficoltà.

Per maggiori info visita il sito ufficiale: https://www.plasticfreeonlus.it/