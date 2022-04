Podio Casertano alla prima edizione del Festival di Arte Contemporanea “ LADISPOLANEAMENTE”2022

Aversa, Armando Pirolli, apprezzato scrittore aversano, nella Giornata mondiale del libro e del Diritto d’autore, si aggiudica la vittoria al Premio Letterario dedicato alla memoria di “ Marco Vannini”, a portarlo sul gradino più alto del podio è stato il suo romanzo edito “ Il Bacio degli Opposti”,uno scritto in cui l’elemento portante è il senso del rispetto verso tutte le forme di diversità. Nel testo si ribadisce il fatto che l’amore è sempre un sentimento nobile da rispettare a prescindere dalle declinazioni in cui si presenta. L’obiettivo è lanciare un messaggio che invita alla tolleranza, alla condivisione all’accettazione di tutto quello che è diverso da noi, ma che è parte integrante della vita.

La toccante cerimonia di premiazione si è svolta presso il teatro “Vannini”, una tre giorni colma di eventi e con un cartellone artistico di tutto rispetto.

La kermesse culturale ha riempito ogni spazio possibile del teatro per la grande presenza di pubblico; presenti Marina e Valerio Vannini, felici di consegnare i riconoscimenti e di far memoria del loro amato figlio. Oltre 200 sono stati gli autori accreditati da ogni parte d’Italia, 12 quelli selezionati dalla Giuria per la finale, ma il romanzo di Armando Pirolli è stato decretato vincitore della Prima Edizione 2022 e quindi ha ricevuto la targa di I classificato, che è stata consegnata dai coniugi Vannini e in presenza del Sindaco Dott. Alessandro Grando, dell’Assessore alla Cultura Dott. Marco Milani e del Presidente del premio Dott. Orazio Santagati.