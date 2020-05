Policlinico di Caserta: Mario Cozzolino e Ciro Tescione chiedono al Consiglio Comunale di intervenire

Ai Consiglieri Comunali del

Comune di Caserta

Oggetto: Richiesta di porre all’odg del prossimo consiglio comunale un atto d’impegno , quale

sprono , al Governo Nazionale e Regionale per l’apertura dei cancelli del policlinico

per renderlo funzionale per la città di Caserta

Il sottoscritto Dr Mario Cozzolino , già impegnato in politica e nel sociale , negli ultimi 20 anni , unitamene all’imprenditore Ciro Tescione , di recente ha inviato alle Autorità di Governo Nazionale , Regionale , provinciale e al Sindaco Avv.to Carlo Marino . una lettera appello, che si allega alla presente affinché si riaprono al più presto i cancelli del policlinico , e portare a termine subito la costruzione di questa grande ed essenziale struttura ospedaliera nel CUORE DI CASERTA ,

considerato che dal decreto Ruberti del 1991 , alla posa della prima pietra del 2005 e da allora ad oggi , sono trascorsi ben 30 anni quasi ,ciò . per due motivi :

1) la presenza di un virus sconosciuto che diffonde paura e morte e chiede posti letto per terapie intensive , ovunque dal Nord a Sud Italia , magari anche all’ospedale civile di Caserta creando difficoltà di capienza di posti letto a noi cittadini che vorremmo ricoverarci per altri motivi di medicina generale

2) l’Italia potrà chiedere all’Europa ovvero al MES 36 miliardi senza condizioni ma con “ un unico requisito : l’uso dei fondi per spese sanitarie nel’ contesto dell’emergenza Covid 19.

Quindi , ora più che mai (Necessità di nuovi posti letto e soldi dall’Europa MES che potrebbero essere disponibili per il Policlinico ) il Governo, la Regione la Provincia , e in particolar modo il comune di Caserta potranno e dovranno giocare un ruolo importante ed essenziale per definire e far funzionare il policlinico .

Pertanto ,si chiede a voi Consiglieri Comunali , Amministratori della nostra Città Capoluogo di portare all’ord del prossimo consiglio comunale un atto di impegno che sia da sprono alla Regione al Governo e al Sindacato ,all’apertura dei cancelli del policlinico per renderlo funzionale al più presto .per i cittadini di Caserta .

Vi ringraziamo , convinti della Vs sensibilità al problema e , comunque ci impegneremo a tenere sempre accesi i riflettori su questa tema , per portare all’attenzione della citta , l’obiettivo policlinico . giorno dopo giorno . è una certezza

Grazie

Sincero Buon lavoro .

Dr Mario Cozzolino

Imprenditore -Ciro Tescione

Residenti a Tredici (Ce)

IL TESTO DELLA LETTERA

Cittadini di Tredici

Ciro Tescione

Al Presidente de Consiglio dei Ministri

Al Ministro dell’economia e Finanze

Al Ministro dello Sviluppo Economico

Al Ministro dell’Istruzione – Università e Ricerca

Al Ministro della Salute

Al Presidente della Regione Campania

Al Presidente della Provincia di Caserta

Al Sindaco del Comune di Caserta

Alla Stampa

Ai Cittadini su FB

Oggetto Lettera aperta Policlinico di Caserta :un inganno interminabile . una storia perenne

Signori del potere . Signori del comando

E letteralmente assurda e cinica la lenta burocrazia e la politica falsa che ha scritto un capitolo vergognoso della Sanità a Caserta e in particolare del costruendo Policlinico Universitario

Una storia iniziata nel remoto 1991 e vissuta da diversi governi elettorali , gestita da attori di vari profili : sindacali, associativi , mediatici e giudiziari distinti per impotenza ,rassegnazione e fragili lotte

Una storia strutturata da due grandi ma fragili Società:l’ Immobilgi Federici Stirling spa e la Società Italiana per Condotte D’Acqua Spa.- la prima distinta in ritardi e negligenze nelle consegne pattuite , quest’ultima in debiti e gestione fallimentare ,

Sullo sfondo si pone un obiettivo di 500posti letto

Una storia,.attraversata da un fiume di soldi sprecati;, ingannata da varie inaugurazioni teatrali per la posa della prima pietra e per l’avvio delle opere di urbanizzazione, nell’area Pip delle frazioni San Benedetto Falciano Tredici (Ce)

Una storia indecente, vuota .e tradita da false. promesse di una Struttura Sanitaria universitaria che non si vuole terminare ;

Una storia ,impregnata di cortei sindacali , di scioperi, di suoni di tamburi, di grida di dolore ,di speranze e di paura dei lavoratori disoccupati e in attesa fuori ai cancelli ,stretti in una perenne cassa integrazione –

confusi e mpauriti , per il blocco e sblocco e ancora blocco dei lavori e chiusura dei cancelli decisi a lanciarsi dall’alto dei settantametri di una gru del cantiere, .

Una storia , colorita da ipocrisie e ciniche indifferenze politiche baronali di ospedali e università napoletani , una storia abbagliata da luci e vanitose passerelle come se si fosse al termine della corsa ,alla fine dell’opera o alla consegna funzionale del policlinico .

Purtroppo no questa maledetta storia è ancora ferma ancora al 35% dei lavori preventivati e pagati

Signori del potere . Signori del comando

Abbiate il coraggio di far nascere e vivere il Policlinico a Caserta o di abbatterlo o abortirlo :

Ve lo chiede la dignità cittadina del capoluogo della provincia di Caserta –

Ve lo ordina il Covid 19, questo mostro che mette a nudo l’ insensibilità , l’indifferenza politica , l’incapacità e lo sperpero di danaro pubblico per una sanità incompiuta ,

In pochi giorni , questo nemico fantasma ha ordinato ed ha ottenuto migliaia di nuovi posti letto

Questo virus sconosciuto ha prodotto morti e li ha gettati in fosse comuni E ora attende le future vittime

Fate presto, riaprite il cantiere del policlinico . terminatela quest’opera , investite in sanità pubblica e . concludete questa pagina storica di una sanità malata ,tagliata e ingannata

Paradossalmente sono già pronte , pagate e inaugurate le opere di urbanizzazione funzionali al policlinico . Una rete del metano viaria, idrica, fognaria, elettrica e di pubblica illuminazione a led di ultima generazione, con parcheggi lungo l’asse che va paralleo al poiclinico di via Grrazia Deledda , persino aree giochi inclusivi lungo via Campania in Tredici

Per questo ,

Fate partire immediatamente la fase 3 conclusiva di questo “polo didattico e universitario di interesse lungo le province della Campania e il meridione” rendete fruibile questo polo sanitario di investimenti produttivi e di ricerca, in oncologia pediatrica e per lo sviluppo locale, e la crescita e per il futuro di Caserta “e

Riconvretite le cave di fronte – accertatevi sui pericoli della immortale discarica Uttaro e dell’’ambiente circostante malsano – Rinunciate al biodigestore Sbloccate concretamente e presto il caso” Condotte: sollecitandone la procedura di vendita “ „

Investite per nuovi contratti di lavoro in sicurezza anti covid 19

Salvate vite umane .. fate presto . servono 500 posti letto,.uniti ce la protremo fare . tutto andrà bene . e ritroveremo la perduta normalità

Cozzolino Mario

Ciro Tescione

P S …Si resta disponibile ad ogni forma di collaborazione