Polisemìe – Eternamente ruota la ruota dell’essere Mostra d’arte contemporanea – solo show

Sabato 9 settembre, alle ore 19,00, presso lo storico Palazzo Allocca di Saviano, il Comune di Saviano e la Pro Loco ‘Il Campanile’ di Saviano inaugureranno la personale ‘Polisemìe – Eternamente ruota la ruota dell’essere’ dell’artista Maria Gagliardi.

L’esposizione propone una serie di lavori realizzati dall’artista mercè l’utilizzo di varie tecniche sia pittoriche che digitali, con un espresso richiamo al concetto del fluire dinamico dell’essere e della conseguente metamorfosi, ponendo interrogativi circa le leggi occulte che governano il processo e la decodificazione del simbolo, con un invito ad un doppio sguardo, che si risolve in una continua danza tra logos e mythos.

Letture di Gennaro Caliendo

Musiche di: Mario Simposio

La mostra, ospitata nelle sale site il primo piano, resterà allestita e visitabile fino al 6 ottobre.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 17,00 alle ore 20,00; la domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Luogo: Palazzo Allocca, corso Garibaldi, n.14, Saviano (Na)

https://maps.app.goo.gl/HC33s3cFCSPjWHS7A

Per contatti: Carmine Ciccone 331.4360162

Il tema principale della ricerca artistica che sottende i lavori del progetto ‘Polisemìe- Eternamente ruota la ruota dell’essere’ ruota intorno al concetto della metamorfosi, del dinamismo e dell’evoluzione del significato di un simbolo e della trama sottile, spesso, ignota che ne governa il processo.

Polisemìa, infatti, racconta la storia di una parola che nasce come rappresentazione di un significato, come espressione di un quid, e poi, partendo da questa matrice concettuale, si evolve per significare altro, anche e spesso con una funzione metaforica.

Questa essenza, con il suo corrispondente significante, nasce, quindi, con una certa staticità e coerenza, che, poi, nel discendere nella dimensione trasformativa del temporale, si contamina e diventa, dunque, polisemica, acquisendo nuovi significati, nuovi equilibri e forme nuove, e trasformandosi, alfine, in altro da sé, pur senza lasciare ciò che è stato, ma calandolo nell’oltre.

La geografia, il senso, il disegno dell’evento non sempre appare immediatamente intelligibile al primo sguardo, ma spesso richiede un’indagine più sottile, che non sempre è percorribile e decodificabile.

‘Come le nuvole ci rivelano in che direzione soffiano i venti in alto sopra di noi, così gli spiriti più leggeri e più liberi preannunciano con le loro tendenze il tempo che farà’.

(Nietzsche)

L’invito è, dunque, ad un doppio sguardo, che, in entrambi i casi, si risolve in un inno alla vita, in una continua danza tra logos e mythos.

Lo sguardo incantato della contemplazione estatica, come strumento poetico.

Lo sguardo scrutante, volto alla decodificazione del simbolo e della narrazione, come strumento di liberazione ed evoluzione.

Breve nota biografica

Maria Gagliardi nasce a Capua, ove tutt’ora studia e lavora.

L’animo artistico la spinge ad una ricerca quasi frenetica del senso estetico della vita, che persegue fin da giovanissima.

Fondamentali, per la sua formazione, sono stati gli anni giovanili vissuti nei pressi di Roma, ove si dedicava quasi esclusivamente al proprio arricchimento animico e culturale.

La ribellione giovanile trovò sbocco in un impegno nel sociale e poi verso gli studi giuridici.

Dopo aver intrapreso con successo la carriera forense e professandola a tutt’oggi, il suo sguardo, irrorato di rinnovato amore ed entusiasmo, si volge nuovamente all’arte e la ricerca artistica perseguita dal 2010 a tutt’oggi, è divenuta sempre più appassionata e indirizzata.

Attualmente vi si dedica con vivacità e trasposto, ampliando la propria personale ricerca con nuovi concetti e nuove sperimentazioni. I suoi lavori, come scrive di lei Antonello Tolve, possono essere definiti ‘accordi, raccordi e sospensioni, frammenti di un canovaccio – di un teatro emotivo della mente – alimentato dagli anni dai mesi dai giorni dalle ore: ricerche di un mondo riscritto e diastemi che invitano lo spettatore in una macchina del tempo per trasportarlo nel momento in cui il tempo si ferma, nel momento in cui cade dalla sorgente del linguaggio un’ultima parola o un ultimo suono, nel momento in cui lo sguardo si fa visione serena di qualcosa che spinge l’artista sul bordo del vuoto, dove accende la riflessione e gioca con le vie del caso che sono infinite’.

La ricerca dell’artista, come continua Antonello Tolve, è ‘ascrivibile, sotto alcuni aspetti, nell’ambito della Poesia Visiva, e più esattamente in un contenitore estetico che crea spiazzamenti e estraniamenti, il suo lavoro si divide a volte in sensazioni sovrapposte, altre si concentra in un unico punto per lasciare spazio a un nome dimenticato, a un volto sbiadito, a pagine isolate dal loro contesto originario, per disegnare una differente ricezione, per concepire una personale e pulsionale filografia dall’unità discorsiva fantastica, data in primis dall’utilizzo del collage’, tecnica con la quale si rapporta sempre diversamente, elaborando e sperimentando nuove soluzioni.

Recenti mostre:

2011 – Collettiva ‘Micro2’ – Sassetti Cultura L’isola d’Arte, Milano – Associazione Circuiti Dinamici, Milano – Galleria L’Acanto, Milano.

2012 – Personale ‘Tra realtà e…’ – Galleria d’arte Serio, Napoli.

2012 – Collettiva ‘Artquake, l’arte della Solidarietà’ – Chiostri di San Domenico, Reggio Emilia.

2012 – Collettiva ‘Aiutiamo la pace Asta di solidarietà’ – Palazzo Tornasacco – Ascoli Piceno.

2013 – Collettiva ‘Artquake, l’arte della Solidarietà’ – Casa del Mantegna, Mantova.

2013 – Personale ‘Oltre il certo…’ – Biblioteca Comunale di San Giorgio a Cremano (Na).

2014 – Collettiva Auditorium San Bernardino – Morcone (Bn).

2015 – Museo del Presepe – Rivisondoli (Aq).

2015 – Collettiva ‘Retropagina/2’ – Palazzo Parente, Aversa (Ce).

2015 – Collettiva ‘Soggettività e emancipazione femminile nell’arte’ – Sala Nera, Congresso Nazionale del Brasile, Brasilia (Brasile).

2015 – Collettiva ‘Soggettività e emancipazione femminile nell’arte’ – Museo di Arte Sacra di Betlemme, San Paolo (Brasile).

2015 – Collettiva ‘Off Limits’ – Galleria d’arte Annodata, Roma.

2015 – NAF Napoli Arte Fiera – Galleria Albanese Arte.

2016 – Collettiva ‘Muratterra – Corti e Brevi – premio nazionale di letteratura’ – Palazzo Rossetti Arienzo (Ce).

2016 – Collettiva ‘Land art Campi Flegrei’ – Lago d’Averno, Pozzuoli (Na).

2017 – Collettiva ‘Matronei’ – Sala di Astrea, Appartamenti storici, Reggia di Caserta, Caserta.

2018 – Personale ‘Memories’ – Palazzo Civico delle Arti, Agropoli (Sa).

2018 – Collettiva ‘Un Arazzo Libresco per la Giornata Mondiale del Libro’ – Ilfilodipartenope, Napoli.

2018 – Collettiva ‘Dis-play 2.0’ – Galleria ‘O Vascio – Room Gallery, Somma Vesuviana.

2018 – Collettiva ‘Start Reopening’ – Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea, Santa Maria Capua Vetere (Ce).

2018 – Personale ‘Biografie’ – ‘O Vascio Room Gallery, Somma Vesuviana (Na).

2019- Collettiva ‘Anatomia del Linguaggio. Uno sguardo sulla poesia visiva in Italia’, a cura di Antonello Tolve – GABA.MC Galleria dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, Macerata.

2019 – Collettiva ‘L’oblio e la memoria’ – Palazzo delle Arti Capodrise, Capodrise (Ce).

2019 – Collettiva ‘De scriptura pingendi’, a cura di Antonello Tolve – Spazio Matta, Pescara.

2019 – Personale ‘Ciò che il tempo fa cambiare, ma non il nome che non varia mai’, a cura di Antonello Tolve – Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea, Santa Maria Capua Vetere.

2020 – Collettiva ‘Le disobbedienti’ – MAM Museo d’Arte Moderna e della Mail Art, Montecarotto (An).

2022 – Personale ‘Frammenti di una vita che non c’era’ a cura di Marco Izzolino – Pagea Arte Contemporanea, Angri.

2022 – Collettiva ‘il collage e il linguaggio segreto di Liburia’, a cura di Marco Izzolino – Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea, Santa Maria Capua Vetere.

2022 – Collettiva ‘Da crisalide a ribelle’ – Galleria Palazzo Nicolaci, Noto (Sr)

2022 – Collettiva ‘Guerra alla guerra’ – MAM Museo d’Arte Moderna e della Mail Art, Montecarotto (An).

2022/2023 – Collettiva ‘Ich’ – Pagea Arte Contemporanea, Angri (Sa).

2023 – Collettiva ‘Il Giardino delle Meraviglie’ – Palazzo Allocca, Saviano (Na).

2023 – Collettiva ‘Entropia{}Antropia’ – Villa Fernandes, Portici (Na).