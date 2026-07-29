Street food, musica live e spettacoli in Irpinia

Piazza San Michele a Solofra (AV) ospiterà tre giornate dedicate allo street food campano, alla musica live, al cabaret e all’animazione per bambini. Dal 31 luglio al 2 agosto la città diventerà un punto di riferimento per gli eventi estivi in Campania, con un programma ricco di ospiti e prodotti tipici.

Il programma:

Venerdì 31 luglio – Taglio del nastro e tributo a Nino D’Angelo

La giornata si aprirà alle ore 11:00 con la conferenza stampa ufficiale presso il Comune di Solofra, alla presenza delle autorità e dei partner enogastronomici. Subito dopo, l’Area Street Food di Piazza San Michele inaugurerà il percorso gastronomico dedicato alle eccellenze campane. Nel pomeriggio e in serata la piazza sarà animata da attività per bambini, spettacoli dal vivo e momenti di cabaret. La serata evento sarà dedicata al tributo live a Nino D’Angelo, con un viaggio musicale tra i successi degli anni ’70 e ’80 che hanno segnato la storia della musica napoletana.

Sabato 1 agosto – Nostalgia Party con Radio Ibiza

La seconda giornata inizierà alle ore 20:00 con l’apertura dell’Area Street Food e proseguirà con la serata speciale firmata Radio Ibiza. Il producer DJ Evan porterà a Solofra il format “Nostalgia 70, 80, 90”, una selezione dance dedicata ai ritmi più iconici dei tre decenni, arricchita da coreografie, scenografie e corpi di ballo per un’esperienza immersiva sotto le stelle.

Domenica 2 agosto – Gran Galà della Canzone Napoletana e social trend

La giornata conclusiva inizierà alle ore 19:00 con l’animazione dedicata ai bambini, seguita dall’ultima apertura dell’Area Street Food. Alle ore 21:00 andrà in scena il Gran Galà della Canzone Napoletana con l’esibizione dal vivo di Mirko D’Andrea. A seguire, il momento social con Miry, che interpreterà il suo remix virale di “Su di noi”, uno dei brani più ascoltati su TikTok. Il talento del territorio sarà rappresentato da Gioia, artista solofrana e volto noto sui social, che si esibirà con due brani dedicati al pubblico di casa.

Ospiti speciali e comicità sul palco

Durante le tre serate si alterneranno ospiti e momenti di comicità con Lello Musella direttamente da Made in Sud, DJ Evan con il format “Nostalgia 70-80-90”, i talenti social Miry e Gioia, oltre ad altri artisti e comici a sorpresa che renderanno l’evento un appuntamento imperdibile per chi ama la musica live e il divertimento estivo.

Ingresso gratuito