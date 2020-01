Portici: Polizia arresta 38enne per truffa ad anziani

PORTICI – Nel corso della mattinata di martedì, 28 gennaio 2020, gli agenti del Commissariato di Portici hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Giuseppe Liotti, 38enne napoletano con precedenti di polizia, per truffa in danno di persone anziane.



L’uomo è gravemente indiziato di 5 episodi di truffa aggravata, avvenuti nell’agosto scorso quando, approfittando della minorata difesa delle vittime ultraottantenni, dapprima si è spacciato telefonicamente per il “nipote” in difficoltà, ed in seguito si è presentato presso il domicilio degli anziani in qualità di “corriere” a cui dovevano essere consegnate le somme di denaro richieste.



La svolta all’attività d’indagine è avvenuta nell’ottobre scorso durante un controllo ad un motociclo avvenuto in via Libertà a Portici poiché i poliziotti hanno notato nel conducente una forte somiglianza con la persona che nel mese di agosto aveva consumato diverse truffe a Portici e che, in più occasioni, era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate presso i luoghi di residenza delle vittime.