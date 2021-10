Potenziamento sport all’ITC Terra di Lavoro

A partire da lunedì 18 ottobre, all’Istituto Terra di Lavoro presieduto dalla dott.ssa Emilia Nocerino, all’avanguardia per l’indirizzo sportivo, avranno inizio i corsi di potenziamento di basket, baseball, atletica leggera, taekwondo, king boxing e di personal trainer cui seguiranno in itinere i corsi di nuoto, pallanuoto, padell ed hip hop. A seguito di protocolli d’intesa con le federazioni FITA – KIKBMS – FIBS e associazioni sportive, le docenti di scienze motorie Maria Letizia Desiderio e Giovanna Ragozzino saranno coadiuvate da coach e maestri federali, alcuni già consolidati da anni, come il maestro Nicola Fusco dell’ASD TAEKWONDO Caserta per il Taekwondo, l’istruttrice Lia Biccardi dell’ASD “Città di Caserta” per la pallacanestro, il prof. Francesco Provasi, dell’ASD “Onda Nuoto” per il nuoto e la pallanuoto, il maestro Marco Toscano dell’ASD C.S.A.M. Shootboxe Caserta per la King Boxing, l’istruttrice federale FIDAL Anna Esposito per l’atletica leggera e l’istruttore federale e formatore Pietro Iannucci per il baseball e il softball. Gli istruttori – evidenziano le professoresse Desiderio e Ragozzino – affiancando le insegnanti, collaborano alla programmazione e alla realizzazione delle attività motorie, promuovono la partecipazione dei discenti al percorso valoriale e supportano le docenti per favorire la partecipazione all’attività motoria e l’inclusione degli alunni con disabilità. Lo sport è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali, è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole. Lo sport fa emergere la parte migliore dei giovani favorendo lo spirito di squadra e le amicizie che possono durare per tutta la vita.