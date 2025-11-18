Precipita dal quarto piano e finisce sul cancello: ricoverata in gravi condizioni

Aversa. Grave incidente ieri, 17 Novembre, in serata, per una quindicenne, in Via M.Buonarroti, che, per dinamiche ancora da chiarire, è precipitata dal quarto piano della sua abitazione, finendo, dapprima, sulla punta del cancello, che circonda il palazzo, conficcatasi nel torace, ferendola gravemente, e, poi, cadendo rovinosamente a terra.

Oltre ai Soccorsi, giunti sul posto per prestare le prime cure e trasportare con urgenza la ragazza presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva, si sono recate presso l’abitazione della giovanissima, anche le Forze dell’Ordine.

Gli Agenti del Commissariato di Aversa stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed appurare eventuali responsabilità. Non è chiaro se la 14enne fosse da sola in casa o in compagnia dei genitori. La pista seguita è quella del gesto volontario.

Intanto le condizioni della ragazza risultano essere molto critiche.