Pregiudicato non si ferma all’alt della polizia e sperona la volante: inseguito e arrestato

MADDALONI – Si comunica che, nel pomeriggio di mercoledì, 4 marzo 2020, in Maddaloni, la Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni (CE) ha tratto in arresto C. G., classe ’87, di Caserta, resosi responsabile dei reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale di cui agli artt. 337, 582, 585.

In particolare, mentre gli operatori di Volante percorrevano via Starzalunga, in Maddaloni, strada sita nei pressi del complesso di case popolari IACP, denominato “Parco Lourdes”, notavano un’autovettura Smart FOR FOUR. Pertanto, i Poliziotti provvedevano ad operare un controllo, intimando l’ALT al conducente, il quale, alla vista degli agenti, si dava a precipitosa fuga. A seguito di ciò ne nasceva un inseguimento per le vie cittadine, ponendo in essere una condotta di guida tale da porre in pericolo gli altri utenti della strada, andando addirittura a collimare con diverse auto in sosta.

Gli agenti tentavano di bloccarlo con l’auto di servizio, ma C.G., speronava la Volante proseguendo la fuga fino a Via Matilde Serao, ove il conducente si introduceva all’interno del complesso di case popolari di detta strada. Una volta all’interno, non trovando altre vie di fuga, abbandonava il veicolo e proseguiva la fuga a piedi.

Rincorso dagli agenti, veniva raggiunto, ma opponeva fervida resistenza, colpendo con pugni uno degli operatori, il quale riusciva a bloccarlo. Pertanto, C.G. veniva condotto pressi gli Uffici del Commissariato di P.S. di Maddaloni e tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Inoltre, il predetto veniva altresì sanzionato per guida con patente revocata (art. 116 comma 15 e 17 CDS.); privo di copertura assicurativa (art. 193 comma 2 CDS.), veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 comma 8 CDS.).