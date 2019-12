Premio Celestino V a Raviscanina

L’evento sarà onorato dalla rappresentazione teatrale de: GROSSI AFFARI DI FAMIGLIA, opera brillante scritta, interpretata e diretta da Marco Lanzuise con la compagnia teatrale Il Sipario.

Costantino De Cristofano, referente CDS Comprensorio del Matese ci comunica che è tutto pronto per il Premio Celestino V.

Il prossimo 26 dicembre presso l’Auditorium Gaudium et Spes di Raviscanina si terrà il tradizionale Premio Celestino V che dopo due anni di peregrinatio torna a Raviscanina.

Infatti, dopo aver toccato il Castello cistercense di Ciorlano, la Sacra immagine di San Giovanni di Ailano, il Monastero di San Magno di Fondi e il teatro Natur di Cicciano, tutti luoghi celestiniani, nonché con Pro Loco che hanno collaborato con la Pro Loco Rupecanina per il Palio di Celestino V e per l’affermazione di quanto è stato scritto nella Bolla di Canonizzazione, tradotta dal Tullio e che così recitava:

“ O quanto sei fortunata, Provincia di Terra di Lavoro, che dai prova di aver saputo produrre un tale e tanto tralcio, germogliato dalla saldissima vite di Cristo, le cui propaggini con il profumo della loro mirabile santità si estendono diffusamente in ogni parte del mondo e dalle cui uve viene spremuto un vino che allieta i cuori dei devoti, e trascina e infiamma le menti degli umani all’amore di Dio . Proprio da questa provincia di Terra di lavoro si tramanda che il beato Pietro abbia tratto la sua origine da genitori onesti, cattolici e devoti. “

Si ritorna, quindi, nella Terra che ha calpestato questo grande Papa da adolescente e che consentirà, come sempre, la premiazione di alcuni cittadini che hanno dato onore alla località per la loro opera di divulgazione della stessa per amore, sensibilità, partecipazione, opere di bene.

Grande appuntamento, dunque, a Raviscanina il prossimo 26 dicembre per onorare un grande uomo e per staccare la spina dai grossi impegni giornalieri fosse anche per il tempo di una serata.