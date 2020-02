Premio Scuola Digitale. L’ITI-LS “F. Giordani” di Caserta protagonista nelle sfide

Il PSD, Premio Scuola Digitale, è una manifestazione promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il secondo anno consecutivo, per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane, delle studentesse e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica digitale.

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020 è una competizione che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, rappresentate da gruppi di studenti anche del primo e del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati sia da elevata conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica in settori quali : making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification, creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering), utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

Nella prima edizione del 2018/19, il Giordani ha proposto il progetto EcoMachine, realizzato dal prof. Antonio Di Giacomo e dai suoi allievi, premiato sia nella fase provinciale che in quella regionale.

Quest’anno alla fase provinciale hanno aderito complessivamente 51 istituti scolastici, 41 istituti del primo ciclo e 10 del secondo ciclo e il Giordani, per il secondo anno consecutivo, è stato individuato come istituto polo per l’organizzazione delle due fasi: provinciale e regionale.

La giuria di valutazione dei progetti, nominata dalla Dirigente scolastica dottoressa Antonella Serpico è composta da:

Dott. Vincenzo Romano – Dirigente dell’UST Caserta;

Prof.ssa Paola Guillaro – Referente PNSD dell’USR Campania;

Prof.ssa Anna Piera Ferraro – componente Equipe territoriale formativa Campania;

Prof. Giuseppe Esposito – componente Equipe territoriale formativa Campania;

Ing. Elia Calabrò – Esperto commissione Innovazione e Industria 4.0 dell’Ordine Ingegneri di Caserta;

La preselezione effettuata dalla giuria ha individuato le seguenti scuole finaliste che si sfideranno nella manifestazione finale che si svolgerà il 17 febbraio 2020 presso L’ITI-LS “F.Giordani”.

Scuole finaliste del primo ciclo

N Denominazione istituzione scolastica Indirizzo della istituzione scolastica Titolo del progetto 1 I.C. Galileo Galilei Via Cappella 2 - Arienzo CE Se Tecnologia E' Musica 2 Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" Via Medaglie d'Oro, 27 - Caserta Se fai il bravo chiamo l’orco 3 I.C. MACERATA CAMPANIA via Roma, 25 – Macerata Campania Informazione e Comunicazione Digitale 4 IC "PIER DELLE VIGNE" DI CAPUA Piazza San Tommaso D'Aquino 1 - CAPUA Roboting - Robotica & Coding 5 Scuola Primaria annessa Convitto Nazionale "A. Nifo" Piazza A. Nifo, 1 - Sessa Aurunca Robot-landia- coding e robotica nella scuola primaria 6 IC Ruggiero - 3° Circolo Caserta Via Montale n. 36 – Caserta Lo storytelling per lo sviluppo del pensiero computazionale Istituto Comprensivo "Nicola Ventriglia" via Angelo Scorciarini Coppola n.198, - Piedimonte Matese "Aula 3.0 senza Aula 3.0"

Scuole finaliste del secondo ciclo

N Denominazione istituzione scolastica Indirizzo della istituzione scolastica Titolo del progetto 1 Istituto Superiore Agostino Nifo Piazza "Nifo" n. 1 - Sessa Aurunca (Ce) Arte a 360° 2 ISISS Piedimonte Matese Via Caso, 35 - Piedimonte Matese ROBOT discovering 3 Isiss "N. Stefanelli" Via Rocca dei Dragoni, 108 Mondragone Se Ascolto Capisco, Se Faccio Imparo - Attività Laboratoriali 4 Liceo Scientifico E. Fermi – Aversa Via E. Fermi 5 - Aversa Il NAO e l'Arte 5 ISISS "Terra di Lavoro" Caserta Via Ceccano, 2 - Caserta game thinking 6 I.S.I.S 'G. Ferraris' di Caserta Via Petrarca n. 73 - Caserta HANGEAT

I progetti sono stati valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision, strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative;

significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della scuola;

qualità e completezza della presentazione.

Gli studenti delle scuole finaliste illustreranno i loro progetti attraverso presentazioni, pitch, mirate ad attirare l’attenzione del pubblico, supportate da video, della durata indicativa di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching). Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale. Alle scuole vincitrici della fase provinciale di ciascun ciclo sarà assegnato un premio del valore di 1.000,00 €.

IL PROGRAMMA

Lunedì 17 febbraio 2020, aula Magna dell’ITI-LS “F. Giordani” – Caserta

Apertura Premio Scuola Digitale 9.00 – 9.30

9.00 – 9.30 Saluti istituzionale 9.30 – 9.45

Dott.ssa Antonella Serpico Dirigente Scolastica “F. Giordani” di Caserta

Avv. Carlo Marino Sindaco di Caserta

Avv. Giorgio Magliocca Presidente Provincia di Caserta

Dott. Vincenzo Romano Dirigente USP Caserta Dott.ssa Luisa Franzese Direttore USR Campania

Modelli innovativi e didattici 9.45 -10.00

Prof. Giuseppe Esposito

Presentazione progetti finalisti – Sezione primo ciclo 10.00 -11.15

10.00 -11.15 Momento musicale degli alunni dell’ISISS Terra di Lavoro di Caserta 11.15 -11.40

11.15 -11.40 Presentazione progetti finalisti – Sezione secondo ciclo 11.40 -12.50

11.40 -12.50 Premiazione 12.50- 13.20

12.50- 13.20 Chiusura Premio Scuola Digitale 13.30

Conduzione della manifestazione Dottoressa Beatrice Crisci