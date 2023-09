PRESENT. Giovedì il vernissage

La galleria Centometriquadri Arte Contemporanea riprende l’ attività espositiva Giovedì 21 Settembre 2023 alle ore 19,00 con una mostra dal titolo “Present” che raccoglie una selezione di opere di nove artisti internazionali: Joseph Beuys, Lucio Del Pezzo, Jannis Kounellis, Hidettoshi Nagasawa, Dennis Oppenheim, Vettor Pisani, Fabrizio Plessi, Daniel Spoerri, Ben Vautier.

La mostra ripercorre lo spirito utopico di una generazione di artisti che, attraverso l’intenso lavoro svolto tra gli anni sessanta e settanta del secolo scorso, non smettono di essere “presenti”, ancora oggi, con il potere coinvolgente dello spirito avventuroso, aperto e indipendente dei rivoluzionari. “L’arte è di tutti, tutti sono artisti. E’ un pensiero bellissimo, di grande originalità, un’intuizione straordinaria, una forma di gentilezza e di amore, di solidarietà degli artisti nei confronti della società, del mondo e del pubblico in generale.” (Vettor Pisani intervista a cura di Angelo Capasso)

Lo slancio a contribuire alla costruzione di una cultura per una nuova civiltà dell’uomo, dopo i disastri della storia, era molto forte in questa generazione di artisti. Da qui nasce il titolo e il senso della mostra, “present”: rivendicare una presenza attiva nel mondo dell’arte.

Questa mostra vuole riflettere anche , o soprattutto, sul contemporaneo e il lungo processo di asservimento culturale al capitalismo d’oltreoceano, che dura ormai da cinquant’anni. Omologazione rafforzata dalla diffusione massiccia dai mezzi informatici, che ha contribuito alla scomparsa dell’opera d’arte nella nebulosa di immagini del syberspace.

Una “latitanza” imbarazzante per l’Europa e la sua grande arte.