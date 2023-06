Presentato ad Aversa il nuovo libro di Marianna Scagliola

Si è svolta presso il bar “La Nuit” nel pomeriggio del 7 giugno, la presentazione del libro, dal titolo “Una famiglia allargata, cane compreso”, di Marianna Scagliola, Graus editori. Ha introdotto la presentazione la presidente di Artedonna, che ha rimarcato l’importanza del tema della famiglia, a lei da sempre molto caro. L’autrice ha dialogato, nel corso della presentazione, con la dottoressa e counselor Monica Aquino. Da questi dialoghi sono emersi aspetti molto simpatici del libro e della famiglia protagonista. I due capofamiglia con aspetti caratteriali completamente opposti, la nonna che è l’unica fonte di reddito dell’intera famiglia, una famiglia numerosa in un piccolo appartamento nel cuore di Napoli, una figlia che non sembra appartenere a quel contesto ed infine il cane, sono le figure di questo lavoro letterario. Al di là di tutti gli aspetti divertenti del libro, non si può negare che sia anche molto introspettivo. Aspetto questo che non è sfuggito alla relatrice Monica Aquino e che è stato in più occasioni sottolineato anche dall’autrice Marianna Scagliola. Le letture di questa simpatica storia , ad opera della scrittrice Titti Spanò, hanno dato ai presenti già un’idea di quanta tradizione fatta di tipiche usanze napoletane, sapori, odori sia alla base del testo. Tutte quelle piccole cose che caratterizzano il quotidiano dell’intera famiglia rendono la lettura molto piacevole e leggera nonostante vengano affrontati dall’autrice anche temi molto seri. Anello di congiunzione tra i vari componenti della famiglia, tra i quali manca il più delle volte un dialogo, alla fine risulta essere il cane, nei confronti del quale si concentrano le ricerche di tutta la famiglia dopo che è stato smarrito dalla padrona di casa. La moglie, infatti, usa questo espediente proprio per generare maggiore coesione tra i membri della famiglia Schiattarella, ottenendo lo scopo prefissato.