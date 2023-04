Presentato il libro di Francesco Nunziata, “viaggio verso te” presso il Civico 103

Grande partecipazione e affluenza nella serata del 20 aprile presso l’Art Gallery Civico 103 per la presentazione del libro “Viaggio verso te” di Francesco Nunziata, nell’ambito della rassegna “Terra dei libri”. L’evento é stato organizzato da Artedonna e la presidente, la dottoressa Rachele Arena, nonché rappresentante regionale di Meritocrazia Italia , ha ricordato i traguardi raggiunti nell’ambito di disabilità. Le stesse agevolazioni previste per le persone disabili sono estese, in virtù delle nuove norme, infatti, anche a parenti e affini a raggio più ampio. A salutare i presenti è intervenuta l’assessore alla cultura Anna Sgueglia, che oltre a sottolineare l’importanza della tematica affrontata, ha sottolineato anche “l’importanza del fatto che al centro di tutto, anche delle nuove previsioni legislative, sia considerato il disabile innanzitutto come persona”. Nel suo intervento, anche il sindaco di Aversa, il dottor Alfonso Golia , ha ribadito che “le nuove norme pongono il soggetto disabile come persona al centro della normativa, per cui anche lo sport, la cultura devono contribuire all’inclusione”. Non meno sensibile alle tematiche affrontate dal testo l’ideatore della Stranormanna, che ha testimoniato come i “soggetti disabili con la loro partecipazione rappresentino la vera forza di una comunità”. Infine, l’avvocato e scrittore Geny di Biase, ha manifestato una profonda sensibilità per i temi affrontati dal giovane autore “che, nonostante, le sue disabilità, sogna come tutti i giovani”.