Presentazione del Catalogo AMA – Ri-generare con creatività:

Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, si terrà l’incontro dal titolo “Catalogo AMA – Ri-generare con creatività: visioni e progetti”, promosso dalla Sabap, dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dal Comune di Maddaloni e dal Convitto Nazionale “Giordano Bruno” di Maddaloni.

L’incontro costituisce un momento di restituzione e approfondimento sul progetto AMA, un’esperienza significativa di collaborazione istituzionale che ha saputo mettere in relazione tutela, ricerca e territorio, con particolare attenzione ai temi della riqualificazione urbana a base culturale e alla produzione artistica negli spazi pubblici. AMA – La Biennale delle Arti AMA (Arte + Maddaloni + Architettura) è un progetto promosso dal Comune di Maddaloni, curato da Luca Molinari, architetto, docente e professore ordinario di Teoria e Progettazione architettonica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. AMA ha partecipato all’iniziativa nazionale “RI-GENERARE con creatività”, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, dedicata alla mappatura di progetti e buone pratiche realizzati dagli uffici centrali e periferici del MiC. La testimonianza è stata accolta e sarà inserita nel programma di azioni finalizzate alla costruzione di una base documentale inedita sui temi della cultura negli spazi pubblici, con particolare riferimento ai processi di rigenerazione urbana a base culturale, distinguendosi al contempo come autentico fiore all’occhiello per la Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento.

Il Soprintendente Mariano Nuzzo ha dichiarato: “Questo appuntamento rappresenta un passaggio importante per condividere i risultati di un percorso che ha visto una collaborazione virtuosa tra istituzioni, università e comunità locale. Il progetto AMA dimostra come la cultura possa essere un motore concreto di rigenerazione urbana, capace di attivare processi innovativi e inclusivi nei territori. La valorizzazione degli spazi pubblici attraverso la creatività contemporanea costituisce una sfida strategica per il futuro delle nostre città”.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, a partire dai saluti istituzionali del Soprintendente Mariano Nuzzo, del Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, della Direttrice del Dipartimento Ornella Zerlenga e del Rettore del Convitto “Giordano Bruno” Rocco Gervasio. Seguiranno gli interventi di Angela D’Anna e Marianna Merolle, funzionari della Soprintendenza, che approfondiranno le diverse dimensioni del progetto tra architettura e storia dell’arte.

Le conclusioni saranno affidate al professor Luca Molinari, docente e curatore di AMA – La Biennale delle Arti. Molinari ha dichiarato: “Con la pubblicazione del catalogo si conclude la prima edizione di AMA, lasciando in eredità non solo un insieme di progetti e visioni, ma soprattutto un cambio di sguardo sul territorio. AMA dimostra come la rigenerazione possa nascere prima come atto culturale e collettivo per poi tradursi in trasformazione concreta. In questa prospettiva, la Biennale si candida a diventare un appuntamento stabile, capace di accompagnare Maddaloni in un percorso di rinascita fondato sulla cultura”.

A moderare l’incontro sarà Mariangela Mingione, Responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerca della Soprintendenza, settore che coordina l’iniziativa. L’incontro si configura come un’opportunità di confronto e condivisione di buone pratiche, con l’obiettivo di consolidare il dialogo tra istituzioni e promuovere modelli replicabili di riqualificazione urbana fondati sulla cultura come leva di sviluppo sostenibile.