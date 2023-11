Domani, sabato 11 novembre, alle ore 10 presso il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio si terrà la presentazione del libro “Il mare è rosa – non siamo sole nella tempesta”, un progetto di scrittura collettivo dell’associazione Rise Up a cura di Lucia Cerullo e Alessandra Vigliotti, in collaborazione con Giuseppe Vozza Editore. L’evento è patrocinato dal Comune di Caserta e promosso anche dall’Associazione CasertAzione.

Al centro della pubblicazione le esperienze di cinque donne, che condividono le sfide che hanno plasmato le loro scelte di vita attraverso storie di studio, lavoro, relazioni familiari e sentimentali, con l’obiettivo di sensibilizzare i lettori e l’opinione pubblica sulla condizione femminile, promuovendo la parità di genere sia nella vita pubblica che privata e combattendo tutte le forme di violenza contro le donne e i minori.

Il Sindaco Carlo Marino, l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, e il Consigliere Comunale, Francesco Guida, porteranno i saluti istituzionali. Interverranno le autrici de “Il mare è rosa – non siamo sole nella tempesta” e l’editore Giuseppe Vozza. A moderare i lavori sarà la giornalista de “Il Mattino”, Marilù Musto.

La cittadinanza è invitata a partecipare, l’ingresso è aperto a tutti.