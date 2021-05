Presentazione ‘Luoghi Comuni’ sui temi del sud

Ripartire con la cultura

Luoghi Comuni su Sud

Lunedì 31 maggio 2021 ore 17.00 si terrà un incontro on line per la presentazione della rivista “Luoghi comuni” Numero speciale dedicato ai temi del SUD, edito da Castelvecchi. L’evento si inserisce nel programma di attività e di incontri del progetto Biblioteca Bene Comune per ripartire con la cultura in una fase di emergenza sanitaria, per diffondere il sapere come fattore di coesione sociale e di conoscenza. Con il Direttore Andrea Ranieri intervengono: Achille Flora (Università L. Vanvitelli) – Stefano Mollica (Presidente di Aislo) e Gianfranco Nappi (Infiniti Mondi) Coordinano Pasquale Iorio e Umberto Riccio (Le Piazze del Sapere). In collaborazione con: Infiniti Mondi, Auser Caserta, FTS Casertano, Italia PER il Mondo, COMBO.

