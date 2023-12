Presepe vivente a Casolla

L’Arcipretura San Lorenzo M. di Casolla per sabato 23 dicembre e domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 ha organizzato il Presepe vivente in alcuni portoni di via Montanara, vale a dire la via su cui dà la stessa chiesa.

L’arciprete don Antonio Di Nardo ha chiesto alle famiglie che abitano in via Montanara la disponibilità di allestire le scene presepiali nei portoni; inutile dire che subito c’è stata una corale risposta positiva da parte di tutti, al punto che c’è stata anche una migliore divisione dei vari aspetti organizzativi.

Verranno allestiti diversi momenti della vita e della nascita di Gesù con bambini e ragazzi di Casolla, Mezzano, Piedimonte di Casolla e Staturano, perché queste quattro comunità rientrano nella giurisdizione ecclesiastica dell’arciprete Di Nardo.

Don Antonio Di Nardo si dice molto felice della sua esperienza casollese: «È da un anno e qualche mese che sto a Casolla e nei paesi limitrofi. Posso dire che subito si è creato un rapporto empatico con tutti i fedeli ed anche con le persone che non frequentano la chiesa. Da tutti si ha una grande collaborazione, perché ognuno vuole dare il suo contributo per testimoniare la fede e le tradizioni, di cui è ricca questa bella fascia pedemontana, a tale proposito sottolineo che alcune tradizioni sono molto rare ed è proprio grazie alla locale popolazione se si sono mantenute ancora in vita. È proprio per ricordare il primo Presepe, allestito giusto 800 anni fa a Greccio, concepito da San Francesco, che abbiamo tutti insieme organizzato il nostro Presepe vivente, la cui parte finale si svolgerà nel portone della casa canonica.»