Presepe vivente nonostante la distanza.

Si rinnova una tradizione che da 30 anni si ripete per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia dell’Aldo Moro di Maddaloni. Anche con la didattica a distanza, non poteva mancare il Presepe vivente del Collodi, una tradizione consolidata per la nostra scuola, un appuntamento atteso da alunni, genitori, docenti.



Non è Natale senza aver assistito alle esibizioni dei piccoli alunni, che vestendo i panni dei personaggi che animano la Natività, fanno rivivere con commozione la sacralità della nascita di Gesù.

Le insegnanti vogliono ringraziare le famiglie per la disponibilità e la grande collaborazione per realizzare l’iniziativa e approfittano per augurare buone feste a tutti.