Isiss ” Stefanelli” scuola-presidio contro la violenza alle donne

Mondragone. Grande successo dell’evento “….Chiamami ancora Amore”- Educare al contrasto della violenza di genere” che si e’ tenuto ieri mattina, 17 dicembre 2019, a partire dalle ore 10.00, presso l‘ISISS ” N.Stefanelli” di cui e’ Dirigente Scolastico la Prof.ssa Giulia Di Lorenzo.

Un incontro-dibattito con gli studenti organizzato dall’Isiss Stefanelli e dall’Associazione ” Forum Lex- Professionisti in rete” per dire ” stop al femminicidio“.

Referente dell’iniziativa la Prof.ssa Maria Malaspina.

Oltre alla padrona di casa, la Preside Giulia Di Lorenzo, sono intervenuti il Tenente Colonnello Loreto Biscardi, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone, la Dott.ssa Iolanda Ippolito, Presidente Forum Lex-Criminologa Investigativa, l‘Avv. Fiorentina Orefice, Penalista Foro Santa Maria C.V., l’Avv. Antonio Miraglia, Penalista Foro Santa Maria C.V., l’Avv. Giovanna Verrengia, Civilista Foro Santa Maria C.V., Dott.ssa Carmela Miraglia Psicologa Psicoterapeuta, Dott.ssa Rosa Papa Psicologa Psicoterapeuta, Dott.Davide Natale Psicologo Psicoterapeuta.

“Il contrasto alla violenza di genere– ha dichiarato il DS Giulia Di Lorenzo– non è soltanto una grande questione di civiltà e di rispetto dei diritti umani ma è oggi anche una vera e propria “questione sociale”, dal

momento che riguarda trasversalmente classi, famiglie, generazioni, gruppi etnici di

riferimento”. ” La violenza di genere – ha aggiunto– rappresenta,inoltre, un grave problema di salute pubblica, che incide direttamente sul benessere fisico e psichico delle donne e indirettamente sul benessere sociale e culturale di tutta la popolazione. Una questione epocale, per dimensione e sviluppo nel tempo, troppo spesso colpevolmente sottovalutata”.

L’Isiss ” N.Stefanelli“, dunque, scuola -presidio di quella che e’ la vocazione istituzionale della citta’ di Mondragone, ovvero ” citta’ contro la violenza alle donne” , e , costantemente, la scuola guidata da Giulia Di Lorenzo conferma il proprio impegno nelle pari opportunita’ e nel contrasto al femminicidio attraverso un’azione di sensibilizzazione e di formazione degli studenti al contrasto della violenza di genere.

Domenica 15 dicembre 2019, infatti, studenti dell’Isiss “N.Stefanelli” si sono classificati,alla cerimonia di premiazione tenutasi presso il Teatro Ariston, tra gli studenti meritevoli della XI Edizione del “Concorso V.E.R.I – Premio Letterario” promosso dalla famiglia Abbate in memoria di Veronica, giovane mondragonese vittima del femminicidio.

Referenti del progetto le Proff.Antonietta Turco, Giovanna Nardella, Giuseppina Cristiani.

Questi gli studenti premiati: D’Ambrosca Marianna (3AT) –Zolfo Federica (4AT) – Leone Concetta (4AA) –

Cioffo Gennaro (5AAFM) – Caramanica Daniele (4AA) – Alunni tutti 5BT .

“Congratulazioni sincere ed affettuose agli alunni tutti per i meritati e prestigiosi riconoscimenti conseguiti -ha affermato Giulia Di Lorenzo – e per aver saputo esprimere sulla violenza di genere, dallo stalking al femminicidio, la propria visione e le proprie considerazioni con autenticità, sensibilità e pensiero critico ed in particolare, per il valore e la forza del messaggio che hanno saputo trasmettere attraverso gli

elaborati grafici e le composizioni di brani Rap, Track e Rock proposti”.

“Segno tangibile – ha concluso – del lavoro quotidiano svolto nelle classi, di sensibilizzazione e di informazione relativa a tale triste ed attuale fenomeno, che mira a trasmettere il senso grande del rispetto

per la persona e per le differenze”.