Prevenzione al covid all’ ITC Terra di Lavoro

Caserta – A Caserta presso l’Istituto “Terra di Lavoro” si è svolto il primo appuntamento con il cors-conferenza Scuola promotrice di salute. Prevenzione del contagio Covid 19 in ambito scolastico. Il corso organizzato dall’ASL di Caserta, dall’Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania, dall’Ufficio scolastico Regionale e dal nostro Istituto, con la partecipazione delle classi seconda e terza del Liceo Musicale. Ai lavori in modalità a distanza introdotti dalla preside Emilia Nocerino, sono intervenuti, il direttore generale dell’ASL Ferdinando Russo, la prof.ssa Angela Mammone rappresentante USR Campania, il prof. Giuseppe Scialla, Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania, la dott.ssa Flavia Bergamasco e i dott. Francesco Bencivenga e Francesco Serra. Il corso si prefigge di creare un collegamento operativo tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti nella prevenzione e gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico, fornendo un contributo agli insegnanti che nella loro attività educativa, possano raggiungere ragazzi e famiglie e quindi contribuire all’acquisizione di corretti comportamenti utili a prevenire il contagio. Il prossimo appuntamento è in agenda per mercoledì 28 aprile.