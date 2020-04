SESSA AURUNCA – Fortunatamente non ci sono contagi per i 4 dipendenti dell’ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca. I dipendenti erano risultati prima positivi, al test rapito COVID-19, e poi fortunatamente negativi. I dipendenti erano un tecnico radiologo, una infermiera e due manutentori. I quattro, in attesa del risultato, erano stati sottoposti al regime di quarantena presso le proprie abitazioni. Da pochi giorni possono riprendere servizio.