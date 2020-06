Primo arresto di un pusher dopo la riunione del Tavolo Tecnico relativo alle problematiche dell’Emiciclo Ovest della Rotonda

SAN NICOLA LA STRADA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Marcianise (CE), in San Nicola la Strada (CE), nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di M. S. cl. 1995, del Gambia, in Italia senza fissa dimora.

Il gambiano è stato bloccato mentre cedeva una dose di hashish ad un occasionale acquirente. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire una ulteriore dose del medesimo stupefacente del peso complessivo di gr. 2,00 circa, oltre alla somma in contanti di € 130,00 ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

L’arresto compiuto dalla Compagnia dei Carabinieri di Marcianise è il primo effettuato dopo che lo scorso 3 giugno 2020 si è svolta la prima riunione del cosiddetto Tavolo Tecnico relativo alle problematiche sorte nel corso degli ultimi anni sulla estrema pericolosità criminale dell’Emiciclo Ovest della Villa di Largo Rotonda, diventata oramai una piazza di spaccio alla stessa stregua di quelle ben più note nella città partenopea.

Il destino di Largo Rotonda, ma in particolare quello relativo al lato Ovest, è un tema cruciale che sta a cuore a tutti i cittadini di San Nicola la Strada e sul quale è importante un confronto costruttivo e il più largo possibile. Al termine della predetta riunione del Tavolo Tecnico l’attenzione è stata focalizzata su due distinti livelli di intervento: uno più immediato, che consiste nell’assicurare l’agibilità e la sicurezza dell’area attraverso il controllo e la repressione delle attività illecite che vi si svolgono, e l’altro più strategico, con una riqualificazione che impedisca in futuro il riproporsi di situazioni critiche favorendo la fruizione e la frequentazione della Villa.

Per gli interventi a tutela della sicurezza, le Forze dell’Ordine, oltre a garantire la maggior presenza possibile nella zona, hanno elaborato un piano di intervento articolato a vari livelli che a breve dovrebbe produrre i primi risultati. Da parte sua, il Comune di San Nicola la Strada ha promesso di mettere in campo un pacchetto di provvedimenti immediati di cui alcuni sono già stati attuati, ed i restanti saranno operativi nei prossimi giorni: la potatura degli alberi ad alto fusto rende l’area più facilmente controllabile, mentre sta per concludersi la gara di appalto per il potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza, che ci permetterà di effettuare la vigilanza della Rotonda.

Contestualmente, verranno intensificati i controlli della Polizia Municipale. L’altro livello di intervento individuato è quello di dare un ruolo nuovo e più significativo a tutta la Rotonda, valorizzando e rendendo fruibile anche l’emiciclo ovest. È un progetto complesso, che dovrà prevedere interventi di riqualificazione degli spazi, accessi pedonali sicuri, illuminazione e attrezzature di svago.

Il Tavolo tecnico ha sottolineato l’importanza di questo percorso, per il quale sarà necessario trovare sinergie istituzionali, cooperare con la Soprintendenza, guardare al futuro: non sarà semplice, ma è la strada maestra per trasformare la Villa comunale della Rotonda da problema di ordine pubblico a risorsa per tutta la città. Ricordiamo che una serie di proposte sono state presentate e poi consegnate al Tavolo Tecnico dal Consigliere comunale di Opposizione Ing. Vincenzo RUSSO SPENA del gruppo “Insieme per San Nicola”, sostenuto politicamente anche dagli altri consiglieri, anch’essi di Opposizione: Nicola D’ANDREA, Tullio VACCARI, Raffaele DELLA PERUTA e Federico DE MATTEIS.

Secondo Russo Spena e gli altri consigliere comunale, l’Amministrazione comunale dovrebbe “…. Procedere senza ulteriore indugio alla organizzazione di un concorso di idee per un progetto di riqualificazione urbana che abbia i seguenti cardini:

1) l’emiciclo ovest deve essere luogo di richiamo da parte dei cittadini sannicolesi e non, divenendo sede principale di tutte le manifestazioni pubbliche quali sagre, feste, attività ricreative, mercatini dell’usato, mercatini di Natale;

2) dev’essere concepito come luogo di svago per le famiglie attraverso la realizzazione di un ampio Play ground permanente all’aperto, dove i nostri figli possano giocare;

3) una grossa mano potrebbero darcela i Nostri anziani, dando loro i mezzi per vivere questa zona di San Nicola, allora si potrebbe pensare alla realizzazione di campi di bocce, un’area con un dehors allestito con tavolini per permettere loro di incontrarsi per giocare a carte e presidiare il territorio, invogliare le attività commerciali a richiedere l’occupazione del suolo pubblico per offrire dei servizi all’aperto.

Le proposte innanzi dette rientrano in un intervento di riqualificazione urbana che certamente non richiedono cifre enormi per essere realizzate, ma che permetterebbero un presidio della zona, allentando anche il lavoro delle forze dell’ordine.

A tal fine è urgente e indifferibile procedere a:

1) potare il più possibile la folta chioma degli alberi che rendono meno “illuminato” l’emiciclo ovest favorendo coloro i quali fanno del buio il loro habitat naturale per mettere in atto attività illecite;

2) sfoltire gli enormi cespugli tali che essi non diventino fortini in cui nascondere droga o quant’altro;

3) rendere più sicuro l’attraversamento da est a ovest dell’emiciclo da parte dei sannicolesi facendo in modo di rallentare la velocità delle autovetture magari con un semaforo posto proprio al centro delle due parti della Rotonda;

4) installare un servizio di videosorveglianza proprio all’emiciclo ovest, per dissuadere i malintenzionati da qualsivoglia atto di delinquenza…”.

I componenti del Tavolo Tecnico debbono fare presto a trovare una soluzione condivisa fra tutti i soggetti interessati, in quanto siamo alla vigilia delle prossime elezioni amministrative del mese di settembre (almeno stando ai “rumors” governativi” e non vogliamo che la risoluzione della problematica dell’Emiciclo Ovest della Rotonda possa diventare oggetto della campagna elettorale da parte sia della maggioranza che dell’opposizione.