Primo caso di positività al COVID-19 di un cittadino di Piana di Monte Verna

PIANA DI MONTE VERNA – Nelle serata di venerdì, 24 aprile 2020, abbiamo appreso che anche presso il Comune di Piana di Monte Verna, ridente cittadina ai piedi del Monte Verna, si è verificato un caso di positività al COVID-19. La conferma arriva direttamente dal Sindaco Stefano Lombardi che ha tenuto a rassicurare i propri concittadini: “Cari concittadini, Vi scrivo per comunicarvi una notizia che mai avrei preferito fornirvi nel corso di questa emergenza.

Sono appena stato informato dalle autorità competenti che un nostro concittadino, al quale è stato effettuato un tampone sul luogo di lavoro in data 24.04.2020, è risultato POSITIVO al #Covid_19. Si tratta del primo caso di contagio appartenente al nostro territorio comunale.

La persona in oggetto si trova attualmente ricoverata in osservazione presso la struttura Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e le sue condizioni appaiono stazionarie. La famiglia e’ stata già posta in quarantena domiciliare dalla Asl di riferimento.

L’invito che rivolgo ad ognuno è di mantenere la serenità e la fiducia, poiché insieme all’Asl e alle autorità di competenza prenderemo tutte le misure utili a contenere la diffusione del contagio e, soprattutto, ad assicurare assistenza al nostro concittadino e alla sua famiglia. Attivando con serietà e discrezione tutti i protocolli sanitari del caso.

Al nostro concittadino va tutto il mio sostegno morale e tutta la mia vicinanza umana, unita a quella dell’Amministrazione Comunale. Con l’augurio che questo brutto momento passi in fretta, e che possa ritornare quanto prima tra le braccia dei suoi affetti e riappropriarsi della quotidianità.

Un appello, infine, a rispettare le regole e le limitazioni normative con rigore e grande senso di responsabilità così come abbiamo fatto fino ad oggi. Forza e Coraggio Piana!”.