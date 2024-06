Probabile agguato di camorra nel casertano, due morti.

Duplice omicidio ad Orta di Atella, nel casertano. Due uomini sono stati freddati con una pistola, nel primissimo pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno 2024, verso le 14,00.

Le forze dell’ordine, accorse dopo l’accaduto, hanno rinvenuto i due corpi delle vittime: uno si trovava all’interno di una Bmw bianca in via Astragata, nelle vicinanze dall’uscita Succivo dell’Asse Mediano, mentre l’altro era steso sull’asfalto con il cellulare in mano, probabilmente ucciso nell’atto di fuggire.

I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno dedotto dalle prime indagini che potrebbe trattarsi di un agguato di camorra, in quanto l’omicidio è avvenuto poche ore dopo il fermo di Emanuele Libero Schiavone.