Problematica mancato recapito della corrispondenza. Diffida ad adempiere da parte del Sindaco di Dragoni

DRAGONI – Riceviamo a pubblichiamo integralmente la nota-diffida che il Sindaco del Comune di Dragoni, Silvio LAVORNIA, ha inviato alla dr.ssa Silvia Fina, Responsabile Qualità e Servizi Postali RAM 2 di Poste Italiane S.p.A., relativa alla problematica del mancato recapito della corrispondenza: “Pervengono, ormai da settimane, numerosissime segnalazioni circa i ritardi nel recapito della corrispondenza presso le utenze domestiche, commerciali ed uso ufficio ubicate sul territorio comunale di Dragoni.

In moltissimi casi, viene segnalata addirittura la mancata consegna della posta che si protrae da settimane con grave danno per l’utenza e per le attività insistenti nella nostra comunità, in particolar modo bollette e fatturazioni per la fornitura di energia elettrica, servizio di telefonia fissa, canoni idrici, tributi locali e tariffe per servizi a domanda individuale che, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza, hanno generato more, interessi, oneri per ritardato pagamento e, in taluni casi, addirittura il distacco delle utenze non essendo stato consegnato neppure il relativo preavviso al domicilio degli intestatari. A nulla sono valsi, finora, le reiterate segnalazioni e/o richieste di intervento che i cittadini hanno inoltrato alla Responsabile del CPD di Piedimonte Matese, né hanno avuto alcun riscontro le lamentele avanzate attraverso gli altri canali di comunicazione messi a disposizione dall’azienda.

Con il passare dei giorni e delle settimane, la situazione sta divenendo insostenibile anche perché i cittadini, a fronte del mancato riscontro alle numerose segnalazioni presso Poste Italiane, continuano comprensibilmente a richiedere l’intervento del Comune, pur non avendo esso alcuna competenza in merito atteso che l’azienda è privata e non dipende in alcun modo dalla Istituzione pubblica dallo scrivente rappresentata.



Per le motivazioni sin qui addotte, si intima e diffida la S.V. a voler adottare ad horas i provvedimenti adeguati ed idonei all’immediato ripristino, in via regolare e puntuale, del servizio di consegna della corrispondenza sull’intero territorio comunale di Dragoni. Sicuro di un positivo riscontro alla presente, porgo distinti saluti. IL SINDACO, Dott. Silvio LAVORNIA”.