Profondo il cordoglio dell’intera comunità casertana per la scomparsa di Rosario De Felice

Caserta. “Al cielo si aggiunge una Stella. Ciao Rosario”.

Aveva solo 29 anni Rosario De Felice «il nostro giovane concittadino rimasto gravemente ferito nel tragico incidente stradale di Buccino, che il 9 novembre 2008 causò la morte della dirigente della formazione Under 15 della Juvecaserta, Emanuela Gallicola, dell’allenatore Gianluca Noia, dell’atleta Paolo Mercaldo e di suo padre Luigi».

Così in una nota l’Amministrazione Comunale esprime il profondo dolore che in queste ore vede l’intera comunità stringersi attorno alla famiglia del giovane, esempio di amore e di grande coraggio.

Un altro grave lutto che lascia un’ulteriore cicatrice sul cuore dopo quanto accaduto nel 2008.

A distanza di quasi tre lustri da quell’incidente stradale, stanotte, a seguito di una crisi respiratoria, si è spento Rosario, uno dei due ragazzi sopravvissuti allo scontro del novembre 2008, rimasto tetraplegico proprio a causa delle conseguenze del tragico incidente stradale.

Il presidente Francesco Farinaro e la Juvecaserta 2021, profondamente colpiti dalla triste notizia, stringono in un affettuoso abbraccio la famiglia De Felice ricordando in questo doloroso momento la sua costante presenza alle gare della squadra bianconera, a conferma del grande amore per il basket che aveva contraddistinto la vita di Rosario anche dopo le conseguenze del tragico incidente di Buccino.

L’ultimo saluto domani, alle 15.30, alla Chiesa di S. Maria degli Angeli in S. Nicola la Strada.