Progetto “Città Verde- un Albero per il Futuro” all’Istituto Mattei: grande successo

Caserta. Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della legalità e della speranza, ieri 10 Novembre, presso l’Istituto Mattei, grazie agli ospiti della preziosa iniziativa e a tutti gli studenti che hanno partecipato con grande entusiasmo.

Il progetto “Città Verde – Un Albero per il Futuro” ha trattato due tematiche fondamentali molto importanti: Ambiente e Legalità, e non implica di per sé solo una messa a dimora di una piantina, ma una messa a dimora di grandi valori, di ideali imprescindibili.

Come simbolo di tale consapevolezza, la piantumazione della Talea Ficus Macrophilla, dedicata al Magistrato Giovanni Falcone, intende onorare la figura e la professionalità di un Grande Uomo, consapevole delle sue scelte e a tutti gli uomini che hanno sacrificato la loro vita, per una Italia migliore da affidare alle nuove generazioni.

L’evento, moderato da Marco Lugni, Segretario della Giunta Pastorale, ed aperto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, Roberto Papa, ha ottenuto grande partecipazione ed attenzione da parte degli alunni presenti in Aula Magna per l’importanza delle tematiche attuali, come le varie forme di bullismo e cyberbullismo che viene perpetrato attraverso la rete, per lo più con i social network e i sistemi di messaggistica, illustrato egregiamente dalla Dottoressa Maria Luisa Vitale, Criminologa Specialista Forense, nonché Responsabile Nazionale Formazione Federitalia, attraverso il racconto di Amanda Todd, una ragazza canadese, suicida, dopo essere stata continuamente vittima di bulli.

Una storia che ha particolarmente commosso i giovani discenti cari al preside Papa, che si è ritenuto particolarmente soddisfatto dell’ evento e del successo riscosso.

Tra i preziosi interventi, quello del Ten. Col. Marilena Scudieri, Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, che ha sottolineato che l’Albero di Falcone sensibilizzerà i discenti all’impegno sociale e alla salvaguardia ambientale , promuovendo un ambizioso progetto per contrastare i crimini ambientali con “l’arma dell’educazione alla legalità “.

È intervenuto anche don Antonello Giannotti, Direttore della Pastorale diocesana della salute, che ha evidenziato come il progetto “Città Verde” sia non solo un gesto ecologico, perché come pastorale della salute ci sta a cuore ricordare che non esiste salute umana senza salute ambientale ed essere qui in una scuola, insieme possiamo costruire città più verdi, più sane, più umane.

Quindi Antonietta Rispoli, Responsabile formazione della Giunta Pastorale diocesana della Salute ha illustrato il progetto “Città Verde che serve a diffondere la cultura dell’ambiente, per sensibilizzare i cittadini per creare una città a misura d’uomo.

D’effetto gli interventi del dott. Salvatore Cuoci, componente del Comitato don Peppe Diana ed il dott. Paolo Albano, Magistrato già Procuratore della Repubblica.

Particolarmente apprezzata “l’intervista ad un albero” realizzata dagli allievi Gabriele Del Monaco, Mario Domini, Jacopo D’Aiello e Giulia Cardine coordinati dalla prof.ssa Cinzia Piccolo a cui Antonietta Rispoli ha consegnato gli attestati di partecipazione e una matita per ogni partecipante che potrà esse piantata a ricordo di questa “entusiasmante giornata.”