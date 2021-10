Programma eventi prossimo week end

Domenica 10 ottobre 2021, per la grande festa di Appia Day, la Direzione regionale Musei Campania nellambito del progetto Appia Felix, con le massime precauzioni per contenere la diffusione del Covid-19, invita a ri-scoprire, ri-visitare, ri-animare il tratto campano dellAppia che sopravvive nella rete stradale moderna.

Dopo il grande successo dellAnteprima Appia day del 3 ottobre 2021, 28 eventi e oltre 30 tra Istituzioni, enti e associazioni animeranno il territorio testimoniando i valori culturali e sociali della via Appia, il più grande museo allaperto del nostro Paese.

Anche in questo delicato momento, lungo il cammino della via Appia si sviluppa una rete territoriale, si diffondono nuove stazioni di posta dove sostare e ri-trovare il contatto con monumenti, aree archeologiche e musei, in uno spazio denso di stratificazioni, con un mondo antico che vive una nuova contemporaneità. Scoprire e comprendere le ragioni storiche della prima strada creata per unire Roma ai suoi territori, può oggi diventare unoccasione in più per unazione di unità, solidarietà e crescita culturale del territorio e delle comunità intorno al patrimonio culturale, quale motore di sviluppo economico e sociale.

Appia Felix. La strada delle condivisioni è il percorso di progettazione partecipata che la Direzione regionale Musei Campania, con il Museo archeologico dellantica Capua Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, sta realizzando con il coinvolgimento attivo delle comunità locali per un nuovo Sistema culturale territoriale, Appia Felix, nato per sperimentare attività di valorizzazione e gestione integrata del patrimonio lungo il tracciato casertano dellantica Via Appia, nellambito del MuSST – Musei e sviluppo dei sistemi territoriali, programma della Direzione Generale Musei – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Di seguito il programma di tutte le iniziative organizzate per domenica 10 ottobre, consultabile anche sul sito di progetto www.appiaday.it

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ANFITEATRO CAMPANO h. 10.30 alle 12.00

I GLADIATORI DELLANTICA CAPUA

Combattimenti tra gladiatori

A cura dellAPS Pro Loco Spartacus

Info: 347 8681602 [email protected]

Spettacolo gratuito

Ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua: € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ANFITEATRO CAMPANO – h. 11.00 alle 12.00

TTOZOI TORNANO ALL’ANFITEATRO

Il duo Ttozoi racconta le tele di Genius Loci, un progetto sperimentale di pittura basato su concetto e forma, tempo e materia; un momento di inclusione tra antico e contemporaneo.

A cura di Stefano Forgione e Giuseppe Rossi

Info: 338 6399694 [email protected]

Spettacolo gratuito

Ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua: € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ANFITEATRO CAMPANO – h. 12:00

VISITA GUIDATA ALL’ANFITEATRO E AL MUSEO DEI GLADIATORI

Massimo 20 persone (Fino ad esaurimento posti)

Luogo di partenza: Biglietteria

A cura de Le Nuvole

Info: [email protected]

Visita gratuita

Ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua: € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

ANFITEATRO CAMPANO h. 15:30

VISITA GUIDATA ALLANFITEATRO E AL MUSEO DEI GLADIATORI

Luogo di partenza: Biglietteria

A cura dellArcheoclub di Santa Maria Capua Vetere

Info: 333.6448133

Visita gratuita

Ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua: € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CAPUA– h. 9.30 – 13.30

ARCHEOLOGICAMENTE

Laboratori di archeologia per bambini 6/11 anni e il Mosaico dei cereali negli orti di HortiCultura

A cura di Terra Felix

Info: 339 6865387 [email protected]

Iniziativa gratuita

Ingresso al circuito archeologico dellantica Capua (biglietto presso lAnfiteatro): € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CAPUA h. 10.00-13.00

CAPUA: LA PRIMA TAPPA DOPO ROMA. “I TESTIMONI DELLA STRADA: I CIPPI DELL’APPIA”

Visite guidate gratuite a cura del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi “Luigi Vanvitelli”.

Ingresso al circuito archeologico dell’antica Capua (biglietto presso l’Anfiteatro): € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

MUSEO ARCHEOLOGICO DELL’ANTICA CAPUA

h. 9.30 13.00 e dalle h. 15:00 17:00

SULLA MOTO INSEGUENDO LA STORIA

Mostra statica di moto depoca

A cura di Motoclub 0032

Info: 335 5290842 [email protected]

Iniziativa gratuita

Ingresso al circuito archeologico dellantica Capua (biglietto presso lAnfiteatro): € 2,50

Per info e prenotazione visite: 08231831093 – [email protected]

SANTA MARIA CAPUA VETERE

COMPLESSO DI SAN BONAVENTURA – MUSEO CIVICO – SALA DEL RISORGIMENTO

MUSEO DELLA SCUOLA, DEL GIOCO E DEL GIOCATTOLO H.9.30 ALLE 12.30

VISITE GUIDATE AI MUSEI CIVICI

Info: Vincenzo Oliviero 3881167175

[email protected]

Prenotazione obbligatoria – Ingresso gratuito

SANTA MARIA CAPUA VETERE

DOMUS CONFULEIUS

– Apertura Sito h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00

A cura della SABAP per le province di Caserta e Benevento

Info: 0823277111

SANTA MARIA CAPUA VETERE

DOMUS DI VIA DEGLI ORTI

– Apertura Sito h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00

A cura della SABAP per le province di Caserta e Benevento

Info: 0823277111

SANTA MARIA CAPUA VETERE

CENTRO REGIONALE INCREMENTO IPPICO – h.9.30 alle 12.30

URBAN NATURE FESTA DELLA NATURA IN CITTÀ

Giornata del Wwf visite alle Scuderie e al Museo delle Carrozze. Laboratorio Una sana merenda e mascalcia a cura di Maximiliano Orlando

Info: [email protected] [email protected]

Prenotazione obbligatoria. Massimo 60 persone

Ingresso gratuito

SANTA MARIA CAPUA VETERE

PALAZZO SAN CARLO, via Torre

Apre ai visitatori Palazzo San Carlo, storica residenza del mecenate della cultura e delle arti Gennaro Stroppolatini, presidente dellassociazione Gli amici di Palazzo San Carlo.

CASERTA

EVENTO ONLINE H. 9.00

UNA PASSEGGIATA SULLAPPIA

Italia Nostra sezione Caserta pubblicherà sulla pagina Facebook Italia Nostra sez. Caserta e sui propri canali un breve video che ripercorre il tratto di via Appia tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, evidenziandone le caratteristiche della condizione attuale e lo stato di degrado, con un breve confronto con il passato. A cura di Italia Nostra sez. Caserta.

Info: https://www.facebook.com/Italia-Nostra-sez-Caserta-417294058367301

CAPUA

MUSEO PROVINCIALE CAMPANO h.10.00 13.00

LE DONNE DELLA REGINA VIARUM

Visita guidata in costume storico di epoca romana

A cura di Damusa

Info: 3332493305 Maria Apuleo [email protected]

Spettacolo gratuito. Ingresso gratuito al Museo provinciale Campano

CAPUA

TORRI DI FEDERICO h. 9.30 alle 12.00

VOGLIO BENE AL VOLTURNO

Visita guidata con accompagnatori in kayak fluviale

A cura di Volturnia Kayak Capua in collaborazione con la Pro Loco di Capua

Evento a pagamento con costo di 7 euro

Info e prenotazioni: Gennaro Iadicicco 320.750.3931 [email protected]

Note: Solo maggiorenni e nuotatori

Pagina fb: Volturnia Kayak Capua

CAPUA

CORSO APPIO E MUSEO CAMPANO h. 9.30 alle 13.00

LE PIETRE ANTICHE DELLAPPIA PARLANO NELLA CAPUA NUOVA

Passeggiata guidata tra i monumenti del corso Appio e nel Museo Campano alle sale: Mommsen, Matres Matutae, Federiciana

A cura di Touring Aperti per Voi Capua

Raduno partecipanti: ore 9.30 presso Largo Porta Napoli

Evento a pagamento con costo di 3 euro

Info e prenotazioni: Ugo Dal Poggetto 334.682.5871 [email protected]

CAPUA

BELVEDERE DELLANNUNZIATA h. 10.00 alle 13.00 e h. 17.00 alle 19.00

CAPUA APRE LE PORTE

Apertura gratuita del sito monumentale del centro storico in collaborazione con il Comune di Capua

A cura dei volontari del servizio civile nazionale della Pro Loco di Capua

Info: 0823962729 [email protected]

CAPUA

CHIESA DI SAN RUFO E CARPONIO h. 10.00 alle 13.00 e h. 17.00 alle 19.00

CAPUA APRE LE PORTE

Apertura gratuita del sito monumentale del centro storico in collaborazione con la Parrocchia Capua Centro

A cura dei volontari del servizio civile nazionale della Pro Loco di Capua

Info: 0823962729 [email protected]

MADDALONI

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CALATIA, 9.00-20.00 (Ultimo ingresso ore 19.30)

VISITA IL MUSEO

Il Museo è dotato di pannellistica esplicativa che migliora lesperienza di visita. E un museo 4.0 grazie al QR Code che informa il pubblico con linguaggi diversi e moderni.

Le sale sono provviste di ingresso indipendente dal percorso museale e parcheggio. Non sussistono barriere architettoniche.

Info: 0823 200 065 – [email protected]

CURTI

VILLA COMUNALE DI CURTI H. 9.00/13.00 e h. 14/00/18.00

CONOCCHIA DAY

Apertura sito cura della SABAP per le province di Caserta e Benevento in collaborazione con il Comune di Curti.

Visite Guidate a cura dei giovani del servizio civile della Pro Loco

Ingresso gratuito in collaborazione con la Protezione Civile e la Croce Rossa del Comune di Curti

Info: Carolina Russo 388 4205094 [email protected]

SAN PRISCO

CARCERI VECCHIE ore 9.30/ 12.00

FACCIAMO CONOSCERE LE CARCERI VECCHIE!

Visite guidate con pannelli espositivi a cura di Associazione Storia Locale San Prisco

A cura della SABAP per le province di Caserta e Benevento in collaborazione con il Comune di San Prisco.

Ingresso gratuito

Il sito resterà aperto h. 9.00/13.00 e h. 14.00/18.00

Info: Gaetano Visconte 349 7426857 [email protected]

www.sanprisco.net

CASAGIOVE:

QUARTIERE MILITARE BORBONICO h. 10.00 alle 12.00 e h.16.00 alle 18.00

CAI 21 Mostra collettiva darte

La mostra è a cura dellassociazione culturale Terra Madre in collaborazione con il Comune di Casagiove

E visitabile previa prenotazione.

Info: Gianpaolo Coronas 388 3543797

[email protected]

SAN TAMMARO

REAL SITO DI CARDITELLO H. 7.30 9-00

RANDONNÉE SULLA VIA DEL CAROLINO

Percorso cicloturistico

Il Percorso cicloturistico prevede la partenza dal Real Sito di Carditello. Il primo tratto dell’itinerario interesserà la Via Appia con l’attraversamento di Capua, Santa Maria Capua Vetere con un controllo presso l’Anfiteatro Campano per transitare in Piazza Carlo di Borbone c/o alla Reggia di Caserta.

A cura dellAsd Veloclub Vento Contrario

Evento a pagamento con costo di 15 euro

Info: Giuseppe Gallina 333.3101905 [email protected]

Per partecipare allevento è necessario il possesso della tessera di affiliazione ad una società sportiva di ciclismo.

Iscrizioni solo on line sul sito www.audaxitalia.it

SAN TAMMARO

REAL SITO DI CARDITELLO – BOSCO DEI CERRI h. 11.00

IVO E OTTO ALLA SCOPERTA DELLA PIRAMIDE ALIMENTARE

Percorso teatrale-culturale

Costo partecipazione € 8,00.

A cura dell’Associazione “La Mansarda-Teatro dellOrco.

Info: Roberta Sandias 3398085602

MONDRAGONE

PARCO DELLAPPIA

– Apertura Sito h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00

A cura della SABAP per le province di Caserta e Benevento in collaborazione con il Comune di Mondragone

Visite guidate sul tema dellAppia antica a cura del Comune di Mondragone in collaborazione con il Lions Club Ager Falernus

Info: 0823770026

CELLOLE

VILLA DI SAN LIMATO

– Apertura Sito h. 9.00-13.00 e h. 14.00-18.00

A cura della SABAP di Caserta e Benevento

Info: 0823277111

Per lingresso ai siti è necessario esibire il green pass

Info:

Museo archeologico dellantica Capua, Via Roberto DAngiò 44, Santa Maria Capua Vetere (CE), +39 0823844206 – [email protected] https://www.musei.campania.beniculturali.it/|

Fb:@anticacapuacircuitoarcheologico |Twitter:@museosmcv |Instagram:@drmcam.museoanticacapua

Museo archeologico di Calatia, Via Caudina 353, Maddaloni (CE). +39 0823 200065, [email protected] www.museoarcheologicocalatia.beniculturali.it

Facebook: @MuseoCalatia| Twitter: @MuseoCalatia | Instagram: @museocalatiam