Proroga al comandante De Simone. Speranza per Caserta contesta la decisione del Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Speranza per Caserta in merito alla proroga della carica di Comandante della Polizia Municipale conferita a Luigi De Simone dall’Amministrazione Comunale.

Caserta. La normativa in materia è chiara: un Ente Locale, per di più in dissesto finanziario, non può ricorrere a professionalità esterne qualora esista già, in pianta organica, una risorsa di profilo adeguato a ricoprire una determinata mansione.

Ebbene, il caso della posizione di Comandante della Polizia Municipale è soltanto l’ultimo episodio in cui l’Amministrazione, ed il Sindaco Marino, operano in completo spregio non solo della norma, ma anche delle tasche dei già tartassati cittadini casertani.

Nella Delibera di Giunta n. 139 del luglio 2017, in cui si autorizzava il comando in ingresso dal Comune di Gragnano del Tenente Colonnello Luigi De Simone, alcuni mesi dopo il trasferimento in comando del precedente Comandante Alberto Negro presso il Comune di Marcianise, si legge testualmente: “a seguito di attività di ricognizione interna è emersa la mancanza, nell’organico dell’Ente, di figure professionali idonee ad assumere stabilmente il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Caserta”.

Inoltre, si precisava che era verificata la “neutralità economica” della complessiva operazione di comando compensativo, “altrimenti preclusa alla scrivente amministrazione in considerazione delle pressanti limitazioni imposte dal bilancio di previsione”.

Come è noto, l’ex Comandante, il Tenente Colonnello Negro è rientrato in servizio a Caserta dal primo gennaio; nonostante ciò, negli ultimi giorni il Sindaco ha riconfermato De Simone alla guida della Polizia Municipale. E’ evidente che la “neutralità economica” non sussiste più, anzi si profila un possibile danno erariale per l’utilizzo di una alta professionalità in comando da altro ente pubblico (il Comune di Caserta si accolla le spese per la retribuzione di De Simone), sebbene l’Ente abbia alle sue dipendenze un professionista che ha già guidato il Comando di PM per ben otto anni dal 2009 al 2016, facendosi peraltro apprezzare e ben volere dalla cittadinanza.

I consiglieri di Speranza per Caserta, ovviamente, presenteranno ad horas una interrogazione consiliare per ottenere chiarimenti su questa condotta dell’Amministrazione Comunale.