Prosegue la riqualificazione dell’area mercato: partono i lavori di rifacimento del muro di cinta

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il percorso di riqualificazione dell’area fieristica avviato dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonio MIRRA con l’assessore Paolo De Riso prosegue al fine di una sempre migliore fruibilità della zona sia da parte degli utenti che degli stessi operatori commerciali.

In tale ottica, questa mattina gli uffici comunali competenti hanno dato il via libera agli interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento del muro di cinta lungo l’intero perimetro dell’area mercato. In particolare la ditta affidataria dei lavori sta provvedendo a ricostruire l’intero copriferro che attualmente risulta usurato in più parti.

L’intervento si aggiunge ai recenti lavori voluti dall’amministrazione Mirra e volti ad una riorganizzazione dei posteggi per gli espositori, alla rinnovata segnaletica orizzontale e verticale nonché agli interventi finalizzati a garantire elevati standard di sicurezza rispetto alle normative attualmente vigenti in materia di emergenza sanitaria.