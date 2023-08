PROSEGUONO LE INDAGINI PER L’AGGUATO AL NIPOTE DEL BOSS BARDELLINO : ALTRE NOTIZIE DOPO IL PRESUNTO BUNKER

Si parla ancora di un ulteriore indagine sotto inchiesta della Dda di Napoli riguardante il boss Antonio Casalesi morto presuntamente nel 1988 in Brasile dov’era latitante .

A quanto pare il soggetto principale dei giornali di provincia non sia più il solo bunker ritrovato nell’ultimo periodo riconducibile ad Antonio Bardellino , ma come sia entrato nel mirino degli indagati Francesco Bidognetti ex genero del boss , che è stato messo sotto accusa per l’omicidio del boss.

I fatti sono stati ricostruiti e raccontati sempre in modo diverso , di fatti come quasi tutti sappiamo Bardellino jr raggiunto dai killer è stato quasi ucciso da questi ultimi a colpi di pistola nei pressi della concessionaria d’auto Buonerba a Formia , dove lavorava come dipendente .

Le indagini sostengono che tuttavia il boss non sia mai morto nel 1988 in Brasile , anzi che forse sia ancora vivo o semplicemente , se morto , morto in seguito a quella data ma mai prima.

Inoltre sono pervenute intercettazioni di un indagine da parte dell’ex compagna di Bardellino , l’oggetto in questione è una registrazione il quale si sentirebbe la voce di una bambina , il quale padre risulterebbe inesistente.

L’ipotesi e che forse si tratti proprio del boss.