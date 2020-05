Protesta Scuole Paritarie. Sandra Lonardo FI: ” Eutanasia del pluralismo culturale”

“Dare agli studenti e ai genitori la possibilità di scegliere tra una buona scuola pubblica ed una buona scuola paritaria è un dovere! Penso che la scuola debba e possa essere considerata come un vero organo “costituzionale”. Eppure, anche in questo caso, con scelte politiche del tutto opinabili, si sta disinvestendo su di essa, ed in particolare sulla scuola paritaria”.

Con queste parole Sandra Lonardo, Senatrice di Forza Italia, entra a gamba tesa nella protesta che, in questi giorni, vede contrapporsi la Scuola Paritaria ed il Governo in seguito ai provvedimenti adottati nel Decreto Rilancio.

“Nel decreto rilancio –ha spiegato Sandra Lonardo– pochissimo è stato riservato alle scuole paritarie e solo per l’infanzia da 0 a 6 anni. Nulla per la primaria e per la secondaria di primo e secondo grado. E questo è inconcepibile”.

Sta di fatto che per la prima volta le scuole pubbliche paritarie annunciano un’astensione dalle attività scolastiche per il 19 e 20 maggio. Il grido d’allarme e’ stato lanciato dagli oltre 300 superiori/e maggiori, in qualità di primi responsabili delle loro scuole, al termine di una tavola rotonda organizzata dalle presidenze nazionali dell’Usmi e della Cism.

Le scuole paritarie denunciano il disagio civico ed economico di tante famiglie e la ” sordità del governo giallorosso che continua a trattare la scuola pubblica paritaria ideologicamente, come un oggetto estraneo alla convivenza civile e culturale di questo Paese, elargendo briciole, trattandoci meno delle biciclette e dei monopattini, per i quali stanzia 120 milioni di euro per il 2020 e il bonus sarà pari al 60% della spesa sostenuta, meno degli ombrelloni. Noi siamo gli invisibili per questo governo”.

Sulla questione la Senatrice Lonardo e’ stata molto chiara: “Si tratta di un atteggiamento -ha detto- che cancella sempre più quella libertà di scelta che dovrebbe essere un diritto fondamentale per le famiglie, che pagano regolarmente le tasse con cui si finanzia la scuola statale e che, purtroppo, saranno costrette a non non poter più iscrivere i propri figli in una scuola paritaria per il rincaro delle rette o addirittura per la chiusura. E penso ai tanti istituti che, senza un sostegno da parte di questo Governo, non potranno ripartire e ai tanti docenti che svolgono un lavoro encomiabile e che perderanno il posto di lavoro. Tutto ciò significa togliere linfa vitale al futuro del nostro Paese, alla formazione di quella che sarà la nostra futura classe dirigente. Siamo in pieno “Regime della Scelta”, con il risultato che resta sempre più nelle mani degli istituti statali il monopolio della formazione. Io continuo la mia battaglia accanto agli “invisibili”, alle scuole paritarie, ingiustamente discriminate, per garantire quel pluralismo culturale che è alla base di ogni sistema democratico”.

Lo sciopero del 19 e del 20 maggio 2020 vuole provocare un rumore educativo ed educato che coinvolga i genitori dei 900mila allievi delle scuole paritarie, i 7 milioni di allievi delle scuole statali, i docenti, il personale della scuola italiana, ma anche tutti i cittadini italiani. E vuole essere anche anche un rumore costruttivo, che obblighi i parlamentari, che saranno impegnati nella discussione degli emendamenti nell’aula parlamentare, a non lasciare indietro nessuno”

Il comunicato USMI e CISM indica come, le scuole, si organizzeranno nei giorni dell’astensione. “Le nostre scuole – spiega il testo – interromperanno le lezioni e per questi due giorni allievi, docenti e famiglie esporranno un #Noisiamoinvisibiliperquestogoverno. Ciascuna delle nostre scuole, con il coinvolgimento delle famiglie, dei docenti, degli studenti organizzerà gli eventi che desidera con lezioni, video, dirette Fb dalle pagine delle scuole che saranno aperte a tutti: conferenze, dirette, disegni, flash mob…, tutto in diretta social per fare quel rumore costruttivo e responsabile che solo la scuola sa fare”.