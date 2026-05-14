Protocollo per la tutela e la

Comune, ASL di Caserta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, presso la sala consiliare del comune di Marcianise sottoscriveranno un Protocollo d’intesa. Il documento avràcome effetto, la tutela, lo studio e la valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti nell’area destinata alla realizzazione della Casa di Comunità e dell’Ospedale di Comunità in località Rione Santella.

Da indagini archeologiche preventive e stata rilevata la presenza di numerose sepolture complete di corredi funerari, risalenti a epoca preromana. La scoperta riveste un particolare interesse per la ricostruzione storica di Marcianise e della Piana Campana, in quanto consente di acquisire aspetti della vita, dei riti e dell’organizzazione delle antiche comunità che abitarono il territorio tra Capua e Calatia.

Le tombe già indagate sono tredici e le ricerche proseguiranno per avere un quadro completo ai fini di offrire una nuova lettura per la conoscenza del sito.

La firma del Protocollo rappresenta un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, capace di generare una sinergia tra lo sviluppo infrastrutturale e la tutela patrimonio culturale e identitario di un territorio. Un’opera sanitaria strategica per il territorio diventa anche occasione per proteggere e raccontare una parte significativa della memoria storica della comunità.

L’obiettivo condiviso è fare in modo che i reperti,oltre ad essere oggetto di studio scientifico, possano diventare patrimonio vivo e accessibile, attraverso iniziative di divulgazione, ricerca e fruizione pubblica per la collettività locale.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati il valore del rinvenimento, le attività già svolte e le prospettive future di tutela e valorizzazione, i dettagli relativi agli aspetti strutturali e agli interventi di completamento della struttura.