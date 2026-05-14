Enterprise Sport & Service, sogno europeo: a Castellón l’Avellino dell’atletica sfida i giganti continentali

C’è una storia fatta di sacrifici, appartenenza e passione che dal cuore dell’Irpinia arriva fino alla ribalta europea dell’atletica leggera. La Enterprise Sport & Service sarà infatti protagonista il 23 e 24 maggio 2026 a Castellón de la Plana, in occasione della prestigiosa European Champion Clubs Cup, la Coppa dei Campioni per club organizzata dalla European Athletic Association. Una partecipazione storica e tutt’altro che casuale. Il club campano avellinese ha conquistato il pass europeo grazie allo straordinario risultato ottenuto nel 2025 con la vittoria della Finale A Oro dei Campionati di Società disputata a Brescia, traguardo che ha proiettato Enterprise tra i migliori dodici club d’Europa. A guidare la spedizione italiana sarà il presidente Carmine Paone insieme ad uno staff tecnico di assoluto valore, capitanato dal Direttore Tecnico Marcello Mangione, autentica anima del progetto gialloviola. “Siamo orgogliosi di essere tra i primi club d’Europa. Un traguardo che anni fa sembrava impossibile ma che abbiamo sempre sognato”, ha raccontato Mangione alla vigilia della competizione. Parole che raccontano il lungo percorso di crescita della società nata nel 2010 e diventata oggi un punto di riferimento dell’atletica italiana. La trasferta spagnola rappresenterà una sfida affascinante contro vere e proprie corazzate europee, società capaci di investimenti enormi e di schierare atleti di livello mondiale. Ma in casa Enterprise il risultato non sarà l’unica priorità. Al centro del progetto resta il valore del gruppo, principio che da sempre guida il club della famiglia Paone. “La forza del gruppo è la chiave dei nostri successi. Nessun atleta viene prima della squadra”, ha ribadito Mangione, sottolineando il forte senso di appartenenza che accompagna ogni atleta Enterprise Sport & Service. A Castellón ci sarà spazio anche per le emozioni del vivaio: ben sette atleti cresciuti allo stadio Maradona vestiranno la maglia Enterprise sul palcoscenico europeo. Tra loro anche Enrico D’Amore, entrato nel club da bambino e oggi pronto a gareggiare nella massima competizione continentale per società. In squadra anche elementi esperti come Vito Incantalupo e Giuseppe Leonardi, entrambi medagliati a livello europeo giovanile. La European Champion Clubs Cup viene considerata la “Champions League dell’atletica”: due giorni intensissimi di gare tra sprint, ostacoli, salti, lanci e staffette, dove ogni piazzamento assegna punti decisivi per la classifica finale. Per Enterprise Sport & Service sarà soprattutto un’esperienza da vivere con orgoglio, identità e spirito di squadra. Un premio costruito negli anni grazie al lavoro quotidiano di dirigenti, tecnici, atleti, collaboratori e famiglie che hanno creduto nel progetto. Comunque vada, sarà una pagina indelebile della storia sportiva dell’Irpinia.

Alla Enterprise Sport & Service e a tutta la famiglia gialloviola l’augurio di vivere una straordinaria avventura europea, portando in pista il cuore, la passione e l’orgoglio dell’Italia dell’Atletica.