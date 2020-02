Provvedimento a scopo precauzionale del Sindaco di San Nicola la Strada in merito al COVID-19

SAN NICOLA LA STRADA – Riceviamo e pubblichiamo integralmente il Comunicato a firma del Sindaco di San Nicola la Strada,Vito Marotta, rivolto a tutta la cittadinanza a solo scopo precauzionale. Non esiste,pertanto, alcuna emergenza sanitaria ma è solo un atto che scaturisce da una nota della Prefettura di Caserta.

Ecco, di seguito, il testo della nota: “Vista la nota della Prefettura di Caserta Prot. N. 0020075 del 24/02/2020, acquisita al protocollo generale in pari data al N. 4610, avente ad oggetto: Decreto Legge 22/02/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, in particolare l’Art. 2 (Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale)

SI COMUNICA:

gli individui che dal 1° Febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di seguito indicati sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

Elenco Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio:

nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;

nella Regione Veneto: Vò

IL SINDACO

Vito MAROTTA