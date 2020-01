PSD: l’Itis FGiordani protagonista nelle sfide

Caserta. Il PSD, Premio Scuola Digitale, è una manifestazione promossa dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il secondo anno consecutivo, per favorire l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane, delle studentesse e degli studenti nel settore dell’innovazione didattica digitale.

Il Premio Scuola Digitale 2019-2020 è una competizione che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, rappresentate da gruppi di studenti anche del primo e del secondo ciclo, che abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, caratterizzati sia da elevata conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale, sia da una forte innovazione didattico/metodologica in settori quali : making, coding, robotica, internet delle cose (IoT), gaming e gamification, creatività digitale (arte, musica, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, con le tecnologie digitali, storytelling, tinkering), utilizzo delle nuove tecnologie per inclusione e accessibilità, STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), sviluppo sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali.

Nella prima edizione del 2018/19, il Giordani ha proposto il progetto EcoMachine, realizzato dal prof. Antonio di Giacomo e dai suoi allievi, premiato sia nella fase provinciale che in quella regionale.

Quest’anno alla fase provinciale hanno aderito complessivamente 51 istituti scolastici, 41 istituti del primo ciclo e 10 del secondo ciclo e Il Giordani, per il secondo anno consecutivo, è stato individuato come istituto polo per l’organizzazione delle due fasi: provinciale e regionale.

La giuria di valutazione dei progetti, nominata dalla Dirigente scolastica dott.ssa Antonella Serpico è composta da:

Dott. Vincenzo Romano – Dirigente dell’UST Caserta;

Prof.ssa Paola Guillaro – Referente PNSD dell’USR Campania;

Prof.ssa Anna Piera Ferraro – componente Equipe territoriale formativa Campania;

Prof. Giuseppe Esposito – componente Equipe territoriale formativa Campania;

Ing. Elia Calabrò – Esperto commissione Innovazione e Industria 4.0 dell’Ordine Ingegneri di Caserta;

La preselezione effettuata dalla giuria ha individuato le seguenti scuole finaliste che si sfideranno nella manifestazione finale che si svolgerà il 17 febbraio 2020 presso L’ITI-LS “F.Giordani”.

Scuole finaliste del primo ciclo

N Denominazione istituzione scolastica Indirizzo della istituzione scolastica Titolo del progetto 1 I.C. Galileo Galilei Via Cappella 2 – Arienzo CE Se Tecnologia E’ Musica 2 Scuola Secondaria di primo grado “Dante Alighieri” Via Medaglie d’Oro, 27 – Caserta Se fai il bravo chiamo l’orco 3 I.C. MACERATA CAMPANIA via Roma, 25 – Macerata Campania Informazione e Comunicazione Digitale 4 IC “PIER DELLE VIGNE” DI CAPUA Piazza San Tommaso D’Aquino 1 – CAPUA Roboting – Robotica & Coding 5 Scuola Primaria annessa Convitto Nazionale “A. Nifo” Piazza A. Nifo, 1 – Sessa Aurunca Robot-landia- coding e robotica nella scuola primaria 6 IC Ruggiero – 3° Circolo Caserta Via Montale n. 36 – Caserta Lo storytelling per lo sviluppo del pensiero computazionale 7 Istituto Comprensivo “Nicola Ventriglia” via Angelo Scorciarini Coppola n.198, – Piedimonte Matese “Aula 3.0 senza Aula 3.0”

Scuole finaliste del secondo ciclo

N Denominazione istituzione scolastica Indirizzo della istituzione scolastica Titolo del progetto 1 Istituto Superiore Agostino Nifo Piazza “Nifo” n. 1 – Sessa Aurunca (Ce) Arte a 360° 2 ISISS Piedimonte Matese Via Caso, 35 – Piedimonte Matese ROBOT discovering 3 Isiss “N. Stefanelli” Via Rocca dei Dragoni, 108 Mondragone Se Ascolto Capisco, Se Faccio Imparo – Attività Laboratoriali 4 Liceo Scientifico E. Fermi – Aversa Via E. Fermi 5 – Aversa Il NAO e l’Arte 5 ISISS “Terra di Lavoro” Caserta Via Ceccano, 2 – Caserta game thinking 6 I.S.I.S ‘G. Ferraris’ di Caserta Via Petrarca n. 73 – Caserta HANGEAT

I progetti sono stati valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

valore e qualità del contenuto digitale/tecnologico presentato, in termini di vision , strategia, utilizzo di tecnologie digitali innovative;

significatività dell’impatto prodotto sulle competenze degli studenti e integrazione nel curricolo della scuola ;

qualità e completezza della presentazione.

Gli studenti delle scuole finaliste illustreranno i loro progetti attraverso presentazioni, pitch, mirate ad attirare l’attenzione del pubblico, supportate da video, della durata indicativa di 6’ per scuola (3 minuti di video + 3 minuti di pitching).

Al termine di tutte le presentazioni sarà scelto dalla Giuria il progetto vincitore per ciascuna sezione a livello provinciale, che sarà ammesso alla successiva fase regionale.

Alle scuole vincitrici della fase provinciale di ciascun ciclo sarà assegnato un premio del valore di 1000,00 €.