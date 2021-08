Psg un mercato stellare anche dopo la pandemia

Se per molti dopo la pandemia il mercato ha subito dei contraccolpi, per il Psg la pandemia sembra non esserci mai stata.

Si è tanto parlato dell’ultimo grande arrivo di Messi, ma il mercato dei parigini non si è certo fermato qui. Nella stessa estate sono stati presi Domnaruma, Ramos, Hakimi e tanti altri. In Italia,invece, è quasi tutto fermo, difatti il Napoli per ora non ha preso nulla, la Juventus fatica a prendere un centrocampista e per ultimo l’Inter ha dovuto vendere due dei suoi migliori giocatori per il bilancio. Insomma, la crisi post pandemia ha colpito proprio tutti, ma invece sembra non aver fatto danni alle società come Psg e City. Ovviamente adesso queste società sono costrette a vincere se non vogliono avere problemi nei prossimi anni, ma nel calcio non sempre vince chi spende di più. Stasera intanto andrà di scena la finale di super coppa Europea tra Chelsea e Villarreal