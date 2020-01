Psi. Piazza nella giunta Marino: si apre la successione alla segreteria provinciale

di Tacco di Ghino

Caserta. Il Sindaco Carlo Marino ha ufficialmente dichiarato per l’ingresso in giunta di Raffaele Piazza: dopo la cena con i 15 consiglieri comunali che hanno votato i bilanci del Comune, Michele Tarantino, Segretario Regionale del Partito Socialista Italiano, ha esclamato :” Habemus Papam”.

La fumata bianca, uscita da Palazzo Castropignano, ha individuato in Raffaele Piazza, Consigliere Nazionale PSI, il neo assessore nella nuova giunta Marino.

Da indiscrezioni abbiamo appreso che l’ingresso di Piazza nell’esecutivo casertano avrebbe suscitato, durante la famosa cena a casa del Sindaco, le perplessita’ di qualche capogruppo consiliare della maggioranza, alle quali avrebbe prontamente replicato il Consigliere Gianluca Iannucci – Commissario pro tempore Psi per la citta’ di Caserta- affermando che ogni gruppo consiliare individuava il nome del proprio assessore di riferimento nella sua famiglia di appartenenza.

Se Piazza diventasse assessore al Comune di Caserta, uno dei papabili alla carica di Segretario Provinciale Psi sarebbe Espedito Ziello, attualmente componente del direttivo provinciale, una garanzia per i giovani militanti socialisti di Terra di Lavoro.

Nel frattempo, il Segretario Nazionale,Enzo Maraio, Consigliere Regionale della Campania, sta facendo i salti mortali per far crescere in tessere e voti il PSI in provincia di Caserta.

In Terra di Lavoro, il partito del Garofano Rosso, ha l’esigenza, attualmente, di crescere politicamente riuscendo a convogliare, in una sintesi sinergica, senza veti incrociati , tutte le risorse umane ad esso afferenti.

Il Socialismo casertano, lo ricordiamo, ha il delicato onere di continuare la tradizione politica di autorevoli Compagni come il compianto Raffaele Raucci, ex Sindaco di San Tammaro, o come il compagno Infelice, socialista di Cesa, scomparso alcuni anni fa, oppure ancora Pierino Lagnese, Assessore Regionale, l’anniversario della cui morte e’ stato celebrato nei giorni scorsi a Vitulazio.

Presente alla cerimonia, il Sindaco di Vitulazio, Raffaele Russo, anch’egli proveniente dalla scuola del grande Maestro Socialista, che , insieme con Mauro Cerrone e Pippotto Francece, sono stati i punti di riferimento del Socialismo in provincia di Caserta.