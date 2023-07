Pubblicata la trilogia in versi di Vins Tramontano: l’amore, la vita e i sogni

Maddaloni – Torna nelle librerie il sottotenente in quiescenza della Guardia di Finanza, Commendatore dell’Ordine del Cammino di Santiago ed esperto di cerimoniale di Stato Vins Tramontano, poeta, scrittore ed editore maddalonese. Torna con un genere a lui caro, la poesia. E raccolgie i suoi versi in una trilogia dal titolo “L’AMORE, LA VITA e I SOGNI”,

Un’opera definita dalla critica un grande affresco dell’esistenza umana, perché racconta e invita a riflettere sui grandi temi che impegnano l’uomo nel corso del suo vivere quotidiano. In essa infatti troviamo l ’amore, decantato in tutte le sue forme, da quello cristiano e fraterno a quello passionale, e ancora, a quello familiare; la vita, con il nostro vissuto fatto di tante storie e contornato da tutte quelle persone che ci sono state e ci sono vicino,; isogni come proiezione di tutto quello che avremmo voluto essere e che ancora non sappiamo quanto siamo stati capaci di realizzarne. Tutti ci accompagnano nel nostro vivere e in essi volentieri ci abbandoniamo alla gioia e alla felicità che sanno donarci.

Un lavoro ampio e generoso che, e questa è la cosa secondo me più importante, lascia in eredità un senso profondo di pace e serenità.

Vins è nato a Maddaloni nel 1959 e vive a Roma. Sportivo, appassionato di scherma, bici, trekking e tutti gli sport all’aria aperta.

Ha fatto più volte il Cammino di Santiago, negli ultimi anni ha scoperto che camminare e pregare per lunghe distanze lo fa star bene fisicamente e lo appaga interiormente. Grazie a questo connubio, dice, ho raggiunto alti valori spirituali, che non avrei mai pensato, e ho imparato a riflettere sulla natura dei sentimenti umani e sull’identità. Ho un irrefrenabile impulso di comunicare le mie idee, esprimo la mia creatività espressamente dall’animo, ispirato dalla visione della realtà e dai sentimenti della vita. Mi piace scrivere storie e poesie, trasformare in racconti quello che vedo e quello che sento, questo racconta di sé.

Le sue pubblicazioni ad oggi sono le seguenti:

– Luci sparse – raccolta di poesie;

– Coronavirus, ho visto soffrire il mondo;

– Romanzo – La vita che volevo;

– Direzione Santiago, le emozioni di un cavaliere;

– Alla ricerca del Paradiso, Giuseppe e il mondo dei

clochard;

Ha aperto anche un canale Youtube “Vins Tramontano” dove è possibile seguirlo.