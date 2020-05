Pubblicato bando per tirocinio formativo presso l’ufficio requirente della Procura della Repubblica di S.M.Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sul sito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è pubblicato il bando per lo svolgimento di un tirocinio formativo di 18 mesi presso il predetto ufficio requirente. Saranno selezionati giovani di età inferiore ai 30 anni, laureati in giurisprudenza con un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 o con una media di almeno 27130 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto commerciale, diritto penale, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale. Le domande dovranno essere presentate sul modello allegato al bando entro il 25 maggio 2020.

Qualora possibile è gradita una presentazione anticipata della domanda rispetto al termine fissato per motivi organizzativi. Il modulo della domanda è scaricabile dal suddetto sito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, accessibile, come si è detto, dal portale www.procurasantamariacapuavetere.it. Il modulo si può comunque ritirare anche presso l’Ufficio Segreteria Magistrati della Procura della Repubblica, in Santa Maria Capua Vetere via Bonaparte n. 1.

Il tirocinio è gratuito. Esso rappresenta un’occasione di approfondimento degli studi post universitari, con possibilità di confrontarsi con la realtà degli Uffici Giudiziari. L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, equivale a un anno di tirocinio professionale per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio e infine costituisce titolo di preferenza nei concorsi indetti dalla amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, oltre che per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.