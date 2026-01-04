Pugilato contro il bullismo: corsi gratuiti dal 2026

A Caserta, un’opportunità unica per ragazzi di tutte le età: corsi di pugilato e difesa personale GRATUITI al Palazzetto dello Sport, situato in Viale Medaglie d’Oro, diretti dal tecnico Vincenzo Di Crescenzo.

Il progetto, nato nel 2015 dal maestro Clemente Di Crescenzo, campione nazionale di difesa personale, tecnico della Federazione Pugilistica Italiana e pluridecorato, è un importante strumento anti-bullismo che utilizza la boxe per aiutare i giovani a crescere con valori di rispetto, disciplina e inclusione sociale. Il maestro Clemente Di Crescenzo, già premiato con la medaglia d’oro dal CONI a Roma, continua a portare avanti il suo impegno con il figlio Vincenzo, anch’egli premiato con la medaglia d’oro allo stadio Maradona di Napoli per meriti sportivi e sociali.

*Quando:* corsi a partire da gennaio 2026

*Dove:* Palazzetto dello Sport, Viale Medaglie d’Oro, Caserta

*Per chi:* ragazzi di tutte le età

*Costo:* GRATIS

Un’opportunità da non perdere per imparare a difendersi, fare sport e fare parte di una comunità che lotta contro il bullismo!